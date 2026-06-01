Elektronikmontör Kablage
2026-06-01
Vi söker flera elektronikmontörer inom främst kablage till vår kund!
Letar du efter ett riktigt bra jobb hos en fantastisk arbetsgivare? Här finns chansen!
Du som söker har tidigare erfarenhet av montering/produktion av elektronikkomponenter och/eller mekanik.
Tidigare erfarenhet av kablagetillverkning är meriterande. Speciellt efterfrågas erfarenhet av mjuklödning (kontaktering), kontaktpressning/krimpning och även bygge av kabelstammar. Särskilt meriterande är utbildningar inom kablagetillverkning, lödning och kontaktpressning såsom FSD 5115 och IPC-a-620 eller liknande.
Det läggs också stor vikt vid att du har ett tekniskt intresse, rätt inställning och är villig att lära dig nya saker. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsuppgifterna består av montering/produktion av elektronik och kablage. Du kommer också att testa, verifiera och dokumentera produkterna innan leverans.
För den som visar sig lämplig kommer även andra arbetsuppgifter inom kundens produktion att tillkomma. Kunden tar stor hänsyn till arbetsvillkoren både arbetsmiljömässigt och socialt - det är helt enkelt en bra arbetsplats där man trivs på jobbet.
Kunden är verksam inom svenska försvarsindustrin vilket innebär att jobbet innebär en konkret möjlighet att bidra till säkerhet och stabilitet i vårat närområde.
Kundens verksamhet har expanderat kraftigt senaste åren och man söker kontinuerligt nya medarbetare.
Arbetsplatsen ligger söder om Stockholm och är tillgänglig med bil, p-plats finns
Arbetstider är vardagar på plats.
Tjänsten är på heltid med fast lön.
Är du intresserad? Välkommen med din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: jobb@deftech.se Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deftech AB
