Elektronikkonstruktör layout till Missile Systems
Saab AB / Elektronikjobb / Karlskoga Visa alla elektronikjobb i Karlskoga
2025-12-22
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Området som du kommer att tillhöra ansvarar för elektronikkonstruktionen till alla produkter med elektronikinnehåll. Ditt arbete blir inriktat mot mönsterkortskonstruktion såväl digital konstruktion för signal och bildbehandling som analog konstruktion. Då våra avancerade produkter bygger på höga överföringshastigheter krävs förståelse för signalintegritet, EMC och val av konstruktionslösningar som uppfyller kraven. Dina uppgifter kommer att omfatta allt från kravhantering till utveckling fram till färdig produkt. Du har dessutom goda möjligheter att välja inriktning efter intresseområde, med ett självklart fokus på att våra produkter ska ha hög tillförlitlighet och framförallt fungera i krävande miljöer med stora mekaniska påfrestningar och varierande temperatur.
Hos oss kommer du att arbeta i projektform och ha omfattande kontakter med andra teknikområden såsom system, mekanik och programvara.
Eftersom vi arbetar i teknikens absoluta framkant förutsätter vi att du har genuina kunskaper inom elektronikområdet. Givetvis måste vi kontinuerligt utbilda vår personal, att dina kunskaper är på topp är en nyckel till vår framgång. Därför erbjuder vi våra anställda en mängd kurser för att skapa framtida specialister och ledare.
Arbetet inkluderar bl.a:
*
Mönsterkortskonstruktion - analog och digital
*
Analys och problemlösning
*
Tolkning och nedbrytning av krav
*
Stöttning vid test och verifiering
*
Specifikationer, designbeskrivningar och rapporter
*
Högskole- eller Civilingenjör med inriktning mot elektronik eller motsvarande
*
Har erfarenhet av mönsterkortskonstruktion och layout
*
Har erfarenhet av hårdvarukonstruktion - analog och digital
*
Strukturerad, kvalitetsmedveten, drivande och kommunikativ
*
Positiv och gillar att jobba med omväxlande arbetsuppgifter
*
Van att ta egna initiativ och är öppen för nya utmatningar
Meriterande:
*
Erfarenhet av Siemens Xpedition Enterprise verktyg för elektronikkonstruktion och simulering
Din arbetsplats och ditt kontor är placerat i Karlskoga på Dammbrokontoret.
Tjänsten kan medföra resor både nationellt och internationellt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
