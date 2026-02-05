Elektronikkonstruktör

Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet av elektronikkonstruktion och trivs med ansvar genom hela utvecklingsprocessen.

Dina arbetsuppgifter
Konstruktion och utveckling av elektronikkretsar och PCB.
Schemakonstruktion och layout i Altium Designer.
Delta i hela utvecklingscykeln från kravanalys och design till test och produktion.
Felsökning, verifiering och dokumentation av elektroniklösningar.
Samarbete med mekanik-, mjukvaru- och produktionsteam.

Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av arbete som elektronikkonstruktör.
Mycket goda kunskaper och praktisk erfarenhet av Altium Designer.
Erfarenhet av PCB-layout, schemaritning och komponentval.
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och lösningsorienterat.

Meriterande:
Erfarenhet av inbyggda system, EMC/EMI eller certifieringsarbete.
Erfarenhet av produktutveckling för serieproduktion.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: cv@norla.se

