Elektronikingenjör till ShortLink!
Professionals Nord Linköping AB / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2025-08-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Linköping AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Vadstena
, Kinda
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens elektroniklösningar inom trådlös och portabel elektronik? Hos ShortLink får du chansen att arbeta med avancerad teknik i varierande projekt, från idé till färdig produkt. Just nu växer teamet med fler elektronikingenjörer för att möta ökad efterfrågan - kanske är det dig vi söker? Läs mer och ansök nedan!
Om ShortLink
ShortLink är ett svenskt teknikföretag med internationell närvaro. Genom deras två bolag - ShortLink AB (FoU) och ShortLink Compliance AB (testverksamhet) - tar ShortLink helhetsansvar för innovation och kvalitet. Hos ShortLink får du arbeta i spetsen av elektronikbranschen med högteknologiska lösningar inom RF, ASIC, FPGA, embedded systems och mer - i ett erfaret team med över 25 års branschkunskap.
Du erbjuds:
Ett varierat arbete i teknikens absoluta framkant
Möjligheten att utveckla framtidens elektronik i projekt som spänner över hela produktutvecklingskedjan - från idé till lansering
Chansen att arbeta nära kunder för att skapa lösningar som verkligen gör skillnad
En prestigelös och öppen företagskultur där dina idéer värdesätts
Om rollen
Som elektronikingenjör på ShortLink blir du en viktig del i utvecklingen av högpresterande, kostnadseffektiva elektroniska system. Du arbetar i projektform, nära både kollegor och kunder, med lösningar anpassade efter specifika behov.
Exempel på arbetsuppgifter:Utveckling av mjukvara i C++ och Python
Konstruktion och optimering av analoga och digitala system, inklusive PCB-design
Arbete i hela utvecklingskedjan - från kravspecifikation till test, verifiering och lansering
Praktiskt prototyparbete, felsökning och prestandamätningar
Kunddialog för att säkerställa krav och leverera skräddarsydda lösningar
Vi söker dig som:
Har en teknisk högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik, datateknik eller liknande
Har några års erfarenhet av elektronikutveckling och är bekväm med programmering i C++ och/eller Python.
Har intresse för inbyggda system och/eller FPGA.
Om har tidigare erfarenhet av arbete med Cadence, Altium Designer eller RF-konstruktion är det meriterande, men inget krav.
För att trivas i rollen tror vi att du är en självgående och lösningsorienterad person som trivs med att arbeta i tekniska miljöer där problemlösning är i fokus. Du är också en bra lagspelare som tycker om att ta ansvar och bidra till gemensamma mål.
START: Hösten 2025PLACERINGSORT: Linköping alternativt Karlstad
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos ShortLink. Alla frågor kring tjänsten välkomnas till amanda.sanden@pn.se
Du söker till tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner.
#elektronik #elektronikingenjör #engineer #digital #analog #electronic #fpga #asic #RF #Shortlink #embedded Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405) Arbetsplats
Shortlink AB Kontakt
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se Jobbnummer
9459973