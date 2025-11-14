Elektronikingenjör till GKN Aerospace
2025-11-14
Om företaget GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid vår anläggning i Trollhättan utvecklar och tillverkar vi avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. Vi arbetar även med motorunderhåll.
Vi har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. Vi har också ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg. Huvudkontoret för Engines ligger i Trollhättan.
Dina arbetsuppgifter
Avdelningen Riggstöd består idag av nio ingenjörer som tillsammans driver och koordinerar arbetet med förebyggande och avhjälpande underhåll, förbättringar samt utveckling av vår anläggning för apparat- och motorprov. Största delen av provningen sker idag på motor RM12 till Gripen C/D, både för underhålls- och utvecklingsmotorer. Parallellt arbetar vi med introduktionen av motor RM16 till Gripen E, där provningsresurserna byggs upp successivt under de kommande åren. Framåt väntar flera stora infrastrukturprojekt - allt från nybyggnation som ersätter äldre installationer, till renoveringar och ombyggnationer av befintliga anläggningar.
Som en del av vårt team får du ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik. Ena stunden kan du vara ute i anläggningen och följa upp en installation, nästa stund sitter du på kontoret och planerar kommande projekt inom apparat- och motorprovning. Dina ansvarsområden inkluderar även:
Nykonstruktion, projektering, förebyggande och avhjälpande underhåll på våra mätsystem
Säkerställa att uppdrag följer budget, tidsplan och kvalitetskrav
Dokumentation enligt standard och med hög kvalitet
Aktiv medverkan i verksamhetsutveckling av processer och rutiner
Ansvar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö i projekten
Din profil Känner du igen dig i egenskaper som kommunikativ, lösningsorienterad och strukturerad? Bra! Då har du sannolikt goda förutsättningar att nå framgång i rollen. Vi vill jobba med dig som drivs av utmaningar och har en förmåga att koordinera samt prioritera ditt arbete. Du värdesätter ett positivt förhållningssätt och sätter laget före jaget. Vi ser gärna att du inte tvekar inför utmaningar utan möter dem med nyfikenhet, mod och handlingskraft.
Krav för tjänsten:
En akademisk examen inom elektronik/elektriska mätsystem och mätmetoder är önskvärd eller alternativt likvärdig kunskap uppnådd genom erfarenhet
Erfarenhet av arbete med mätdatasystem och IT-system är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet från CAD design av elsystem är meriterande
Erfarenhet från PLC system är meriterande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Linda Algeskog, linda.algeskog@skill.se Ersättning
