Elektronikingenjör till Akkodis!
2025-08-18
Elektronikingenjörer till Akkodis!
Är du elektronikingenjör med passion för teknik, problemlösning och innovation? Vill du jobba med framtidens produkter och system i spännande uppdrag? Då kan detta vara din nästa utmaning! Vi söker nu elektronikingenjörer till vårt växande konsultteam - välkommen till Akkodis!
Om rollen:
Som konsult hos oss får du möjlighet att arbeta med allt från hårdvaruutveckling till test, verifiering och produktion. Uppdragen varierar beroende på kund, men gemensamt är att du får använda din tekniska kompetens och kreativitet i utvecklingsintensiva miljöer. Vi har uppdrag inom både industri, fordon, försvar, medicinteknik och andra teknikintensiva branscher - ofta hos världsledande aktörer.
Dina arbetsuppgifter kommer att anpassas efter din profil och kundens behov, men kan inkludera:
* Elektronikkonstruktion (analog/digital), PCB-design och komponentval
* Utveckling av inbyggda system och hårdvarunära programmering
* Testning, felsökning och verifiering av elektroniska kretsar och system
* Skapande och granskning av teknisk dokumentation
* Samarbete med mekanik-, mjukvaru- och systemingenjörer i tvärfunktionella team
* Kravhantering och produktvård genom hela livscykelnKvalifikationer
* Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik, elektroteknik eller liknande
* Kunskap inom analog och/eller digital konstruktion
* Erfarenhet av CAD-verktyg såsom Altium, Mentor Graphics, OrCAD eller liknande
* Erfarenhet av mätutrustning och laboratoriemiljöer
* Meriterande med erfarenhet av EMC, CE-märkning och inbyggda system
* Du är nyfiken, noggrann och gillar att lösa tekniska utmaningar
* Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder:
* En dynamisk och utmanande arbetsmiljö med möjligheter till personlig och professionell utveckling.
* Möjlighet att arbeta med spännande projekt och ledande företag inom branschen.
* Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
Om Akkodis
På Akkodis strävar vi ständigt efter att hjälpa våra kunder och konsulter att bli framgångsrika. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss kommer vi att vara där för dig. När det kommer till din karriär så är det du som styr, vi litar på dina beslut och stöttar dig för att du ska nå dina ambitioner. Dina synpunkter värdesätts och för att hålla oss i framkant är du aktiv i Akkodis affärsutveckling och tillsammans skapar vi erbjudanden till marknaden.
Genom att bli vår kollega kommer du öka möjligheterna för att din vardag varierar med uppdrag i olika projekt i diverse branscher, system och miljöer. Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska få ut mer av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Akkodis finns representerade i USA, Kanada, Europa, Asien med över 100 kontor och med mer än 50 000 kollegor i uppdrag varje dag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Låter detta intressant? Då ska du söka denna tjänst så snart som möjligt!
Vill du veta mer, ta gärna kontakt med ansvarig Business Manager, Jimmy Lundberg 073-684 77 66, jimmy.lundberg@akkodisgroup.com
Fast lön
