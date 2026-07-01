Elektronikingenjör inom kritiska försvarssystem
Procruitment AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
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Vi erbjuder dig möjligheten att bli en del av ett världsledande produktbolag som utvecklar tekniskt avancerade och samhällsviktiga system, i en miljö där kvalitet, långsiktighet och kontinuerligt lärande står i fokus. Här värderas teknisk utveckling, välmående i det dagliga arbetet och en säkrare värld konstant i det dagliga arbetet!Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Vi söker nu en elektronikingenjör (junior till senior nivå) till en sektion som är i en spännande omställningsfas. Från att tidigare ha varit en mer renodlad hårdvarudesign- och produktionsnära funktion utvecklas sektionen nu till en etablerad Maintenance & Support-organisation med fokus på eftermarknad, support och produktvård av befintliga system.
Du kommer att arbeta i en tvärfunktionell grupp bestående av både mekanik- och elektronikingenjörer, där ni tillsammans ansvarar för snabba ändringar, tilläggsorder och tekniska förbättringar, främst kopplat till försvarssystem på fartyg. Rollen innebär ett nära samarbete med delprojektledare (DPL), systemingenjörer och andra konstruktörer.
Arbetet sker ofta i form av kortare arbetspaket snarare än långa utvecklingsprojekt. Det kan handla om att analysera befintliga lösningar, ta fram förändringsförslag, uppdatera elscheman och dokumentation samt genomföra tekniska ändringar. Du kommer även att arbeta med produktvård, hantera komponenter som nått end-of-life samt bidra i test- och verifieringsaktiviteter.
Rollen är varierande och innebär att du arbetar parallellt med flera uppgifter där prioriteringar kan ändras snabbt beroende på kundbehov. Du får möjlighet att arbeta nära verkliga installationer och bidra till att säkerställa funktionalitet och kvalitet i tekniskt komplexa system.
Din kompetens
Relevant eftergymnasial utbildning inom elektronik alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av elkonstruktion och schemaritning
Förståelse för elektriska system och hur de är uppbyggda
Förmåga att läsa och tolka elscheman, ritningsunderlag och teknisk dokumentation
God förmåga att arbeta med teknisk problemlösning
Svenskt medborgarskap
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklassad verksamhet. För att bli anställd krävs att du genomgår och blir godkänd enligt gällande säkerhetsprövning.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7538128-2079720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Döbelnsgatan 64 (visa karta
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113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9986755