Elektronik montör | Vårgårda | Lernia
Lernia Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Vårgårda Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Vårgårda
2026-01-09
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Vårgårda
, Herrljunga
, Alingsås
, Vara
, Borås
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och tekniskt intresserad person som letar efter nästa utmaning? Vår kund i Vårgårda söker nu en elektronik montör för att stärka sitt team. Här får du möjlighet att arbeta i en fantastisk miljö och bidra till högkvalitativ produktion inom teknik.Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Om tjänsten: Som elektronik montör kommer du att ansvara för att montera och testa elektroniska komponenter samt maskin övervakning enligt specifikationer från vår kund. Du säkerställer att maskinerna fungerar effektivt och utför löpande kvalitetskontroller. Arbetet innefattar också att felsöka och korrigera eventuella fel i monteringen, samt att rapportera eventuella avvikelser och dokumentera processer och resultat för att uppnå optimal effektivitet och precision i produktionen.
Om digFormell kompetens
Har fullständig gymnasieutbildning inom teknik
Behärskar svenska i både tal och skrift
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Har relevant erfarenhet som du har nytta av i tjänsten
Personliga egenskaper som: flexibilitet, noggrannhet och stresstålighet
Meriterande
Det är meriterande om du har en utbildning inom teknik/elektroteknik på gymnasie eller högskolenivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Kunskap om industriella styrsystem och erfarenhet av arbete med kvalitetskontroll inom elektronik är fördelaktigt. Erfarenhet av att arbeta i projektbaserade miljöer och certifieringar inom ESD-skydd eller IPC-standarder kan också ge dig ett försprång.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Michaela Karlsson via e-post: michaela.karlsson@lernia.se
Bakgrundskontroll
Vi För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva identifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7019062-1782516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Stockholmsvägen 55 (visa karta
)
447 91 VÅRGÅRDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9676952