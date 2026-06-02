Elektriker Tuve
ISS Facility Services AB / Elektrikerjobb / Göteborg Visa alla elektrikerjobb i Göteborg
2026-06-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS har ett spännande samarbete med kund inom fordonsindustrin som har flertalet siter i Sverige. Till Tuve söker vi nu en Elektriker till vårt drift- och underhållsuppdrag hos kund. Har du en teknisk bakgrund inom el och gillar att utveckla, effektivisera och ge exceptionell service? Sök då denna tjänst hos oss!
Om rollen
Vi tar ansvar för att ge dig de bästa förutsättningarna och det stöd du behöver för att lyckas hos vår kund. Du kommer att bli en del av ett motiverat team. I rollen som Elektriker kommer du, tillsammans med dina kollegor, att arbeta med den dagliga driften av våra tjänster. Arbetsuppgifterna innefattar att planera samt utföra skötsel, reparationer, montage och installationer inom fastigheter i både kontors- och industrimiljö.
Du kommer att fatta beslut avseende samt utföra tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av kundens el-anläggning inom ramen för vårt åtagande. Arbetsuppgifterna innebär också att utföra felsökning och analysera problem inom elsystem och identifiera brister i märkning av tekniska system. Du ansvarar för att fastighetens elsystem uppfyller gällande krav på funktion och bidrar till ökad kundnöjdhet. Vi ser det som självklart att du löpande arbetar med förbättringar och viss dokumentation samt medverkar och utför olika projekt gentemot kund.
Det är en tillsvidaretjänst som inleds med en 6-månaders provanställning. Skift och beredskap kan ingå i tjänsten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en elteknisk utbildning och minst 5 års erfarenhet av arbete som Elektriker. Du behöver ha mycket goda teoretiska och praktiska kunskaper av tekniska installationer i fastigheter, gärna industrifastigheter samt kunskap om el-dokumentation. Vi ser också att du har dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom styr- och reglerteknik. Vi ser gärna att du har certifikat för Heta arbeten och Liftar. Du har ECY och B-kort och ESA är meriterande.
Vi tror att du är en person som tar ett stort ansvar över ditt arbete och att du drivs av att utföra de olika arbetsmomenten på ett professionellt sätt med en hög kvalitet. Vidare är du noggrann och metodisk i ditt utförande. Du har också en god förståelse för den påverkan de tekniska systemen har på verksamheten samt har förmåga att analysera och förklara samband. Du kan prioritera och vågar fatta egna beslut i skarpa lägen. För att trivas i rollen ser vi att du, precis som vi, värdesätter service och bidrar till en positiv stämning och ett gott samarbete på arbetsplatsen.
Du har en mycket god kommunikativ förmåga som du anpassar efter situation och individ. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt har grundläggande IT-kunskaper - t.ex. Microsoft Office och ärendehanteringssystem.
Om ISS Facility Services
ISS Facility Services är en ledande leverantör av fastighets- och servicetjänster – till både privat och offentlig sektor i Sverige. Vårt uppdrag är att säkerställa att fastigheter och arbetsmiljöer fungerar effektivt, säkert och hållbart – varje dag.
Genom tekniska tjänster och arbetsplatslösningar, bidrar vi till ökad produktivitet, minskade risker och en tryggare vardag för våra kunders medarbetare och besökare.
ISS är en del av en global koncern med verksamhet i över 30 länder. Hos oss erbjuds goda möjligheter till kompetensutveckling, karriärvägar och internationellt samarbete. Vi investerar i våra medarbetare genom utbildningar, nätverk och interna program.
Vår verksamhet vilar på fem grundläggande värderingar: Kvalitet, Ansvar, Ärlighet, Entreprenörskap och Gemenskap. Dessa värderingar genomsyrar vårt arbete och bidrar till en stabil och inkluderande arbetsmiljö där alla ges möjlighet att växa.
Vi arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet och strävar efter att vara en arbetsplats där olika perspektiv tas tillvara och där alla behandlas med respekt.
Din ansökan
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och vi välkomnar dig att bli en del av vårt team.Intervjuer sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
OBS! Med anledning av GDPR, hanterar vi inte ansökningar inkomna via mejl. Ansöker gör du via länk i annonsen.
Vi ber dig att, utöver CV, bifoga utbildningsbevis, certifikat, betyg och intyg i din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
417 29 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Pernilla Dahlbäck pernilla.dahlback@se.issworld.com Jobbnummer
9943245