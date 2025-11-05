Elektriker till Sesol i Örebro
Sesol AB / Installationselektrikerjobb / Örebro Visa alla installationselektrikerjobb i Örebro
2025-11-05
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sesol AB i Örebro
, Finspång
, Norrköping
, Karlstad
, Söderköping
eller i hela Sverige
Letar du efter ett arbete där du får bidra till en hållbar framtid? Vill du arbeta på ett företag där vi hjälper varandra att lyckas? Är du elektriker med flerårig erfarenhet inom yrket? Då tror vi att vi har ett arbete för dig!
Detta gör livet trevligt hos oss
Vi på Sesol är mycket stolta över att tillhöra en bolag där vi tar hand om varandra och vill varandras bästa. Hos oss blir du en del av ett prestigelöst företag där alla hjälps åt för att vi gemensamt ska ta oss hela vägen och förbi våra mål. Vår familjära stämning är något som kännetecknar oss. På Sesol hälsar vi på varandra, ser varandra och hjälper varandra på riktigt, varje dag.
Ta utmaningen
Som elektriker hos oss på Sesol kommer du att arbeta med installation och driftsättning av solcellsanläggningar, laddstationer och batterier. Du kommer arbeta självständigt på de flesta av projekten, så vi söker dig som trivs med mycket eget ansvar och som är trygg i dina beslut. Arbetet sker ute hos våra kunder, vilket innebär att du har en central roll i kundupplevelsen. Det är viktigt att du tycker om kundkontakt och finner en glädje i att bemöta kunderna på ett professionellt sätt. En del av jobbet är att överlämna och utbilda kunden kring anläggningen på ett pedagogiskt sätt utifrån kundens kunskapsnivå.
Vem är vår perfekta match
Som elektriker behöver du vara strukturerad och ha förmågan att kommunicera på ett tydligt sätt med andra människor. För att lyckas extra bra i denna roll tror vi att du är flexibel, serviceinriktad och att du bidrar med en god stämning till ditt team.
Vi önskar att du har har utbildning inom el
har minst tre års erfarenhet som elektriker
erfarenhet av kundkontakt
har B-körkort.
behärskar svenska språket i tal och skrift
Det är extra bra om du även har erfarenhet av solceller och elbilsladdning
Bra att veta om anställningen
Lön: Fast lön
Placering: Örebro
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansvarig rekryterare: Emelia Isaksson
Urval och intervjuer sker löpande, så skynda dig in med din ansökan!
Om Sesol
Vi älskar solen lite mer än andra - att jobba hos oss på Sesol innebär därför ett soligt äventyr som vi vill att du ska få uppleva. Tillsammans bidrar vi alla till att göra världen till en lite grönare plats. Med vårt huvudkontor i Jönköping och kontor i flera andra städer i Sverige och Norge, är vi en arbetsgivare för alla som vill ta sig ut ur skuggorna och ut i solen.
Välkommen till Sveriges bästa arbetsgivare! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sesol AB
(org.nr 559087-1355) Arbetsplats
Sesol Kontakt
Emelia Isaksson emelia.isaksson@sesol.se Jobbnummer
9589948