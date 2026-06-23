Elektriker till Mondi Örebro AB
Oak Consultant Group AB / Elektrikerjobb / Örebro Visa alla elektrikerjobb i Örebro
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oak Consultant Group AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Välkommen till Mondi Örebro, en organisation i framkant med fokus på en klimatsmart vardag!
Mondi är det stora lilla företaget – en arbetsplats där det bästa av två världar möts. Här finns alla funktioner och tillgång till den större koncernens resurser. Samtidigt erbjuder vi den mindre arbetsplatsens närhet och familjära stämning. Mondi Örebro AB är ett företag i tillväxt och ständig utveckling och hållbarhet är kärnan i vår affärsstrategi. På Mondi är alla, oavsett position, engagerade i att bidra till en bättre värld.
Just nu söker vi dig som är erfaren elektriker. Tillsammans med kollegor på underhållsavdelningen och produktionen får du möjlighet till ett inspirerande och omväxlande jobb.
Vår långa och gedigna historia inom pappersbranschen tillsammans med modernt tänkande och bra koll på marknaden, gör att vi står oss bra i den starka internationella konkurrensen. Våra produkter är en del av en klimatsmart vardag och vi har för avsikt att fortsätta vår framgångsrika utveckling.
Är du en driven, engagerad person som gillar en omväxlande vardag? Då ser vi gärna att du är med på vår fortsatta resa!
Välkommen att bli vår kollega!
Läs mer om hur det är att arbeta på Mondi: https://www.mondijobs.se/vara-medarbetare/
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Vi erbjuder
Ett arbete där du har en omväxlande vardag i ett bolag där det händer mycket och är centralt beläget i Örebro. Kulturen präglas av en familjär anda med öppenhet och framåtanda. Du ingår i en internationell organisation men där besluten till mångt och mycket tas lokalt i Örebro. Att jobba på Mondi innebär också att du har stor påverkansmöjlighet och att du blir en viktig medarbetare i organisationen!
I rollen som industrielektriker är du direkt underställd vår underhållschef.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som industrielektriker ingår du i ett team om sju personer. I gruppen ingår förutom elektriker även underhållsmekaniker.
Tillsammans kommer ni att skapa förutsättningar för att produktionen fungerar med hög effektivitet och tillgänglighet. Dina dagar är omväxlande; du utför planerade insatser, åtgärdar akuta brister och deltar också i FU-ronder (förebyggande underhåll). Du arbetar med felsökning, skåpbyggnationer och installationer inom produktionen men även kopplat till vår fastighet. Rollen innehåller många kontakter internt, med din grupp men också med olika personer som jobbar i produktionen. Du har också kontakter med externa samarbetspartners.
Tillsammans med underhållschefen och dina kollegor jobbar du hela tiden för att förbättra och effektivisera underhållsarbetet.
Du arbetar dagtid och har beredskap var 3:e vecka.Profil
Vi söker dig som har en positiv inställning och trivs både med att arbeta självständigt och vara en del av ett team. Du är engagerad och gillar en omväxlande vardag, stimuleras av problemlösning och försöker se möjligheter i stället för problem och hinder. För oss är det är viktigt att du vill vara i en verksamhet där vi har roligt på jobbet.
För att trivas och lyckas i rollen är du utbildad elektriker och vi tror att du har erfarenhet från liknande arbete inom industrin eller kanske idag finns inom installationssidan och är intresserad av att utvecklas mot industrielektronik.
Det är meriterande men inget krav om du har grundkunskaper i PLC-system, automation/PLC, AC-/DC-drifter samt nätverk och IT-system. Har du dessutom auktorisering AL ser vi positivts på det, alternativt att du har ett genuint intresse att auktorisera dig när du börjar hos oss. Du pratar och skriver svenska obehindrat och är också van vid att använda dator som ditt dagliga verktyg.Om företaget
Vi på Mondi Örebro AB är stolta över att vara ett ledande extruderingsföretag som skapar hållbara, miljösmarta barriärer mot t.ex. fukt, fett och vind. Vi levererar produkter över hela världen. Många möter du dagligen – i hemmet, i skolan eller på jobbet.
Mondi är ett globalt företag, vi finns i mer än 30 länder med totalt 26000 anställda. Vi arbetar med tusentals globala och lokala varumärken och erbjuder våra kunder ett brett utbud av lösningar.
Du hittar oss i centrala Örebro i det anrika Pappersbruksområdet. Vi är cirka 115 anställda inom bland annat produktion, utveckling, marknad, lager och logistik.
Vi bryr oss om våra medarbetare och förutom god arbetsmiljö, utbildning och utveckling erbjuder vi dig mycket annat. Läs mer om vilka vi är och vad vi kan erbjuda dig på mondijobs.se och https://www.mondigroup.com/en/home/Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till Oakconsulting.se! Gärna så snart som möjligt, dock senast den 31 augusti.
Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Maria Roseen, 070- 259 05 07.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5362228-2066757". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oak Consultant Group AB
(org.nr 556936-4283), https://oakconsulting.teamtailor.com
Gustavsviksvägen 7 (visa karta
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702 30 ÖREBRO Arbetsplats
Oak Consulting Jobbnummer
9975334