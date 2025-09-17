Elektriker till kund i Kiruna!
2025-09-17
Är du en erfaren och engagerad elektriker som vill ta nästa steg i karriären? Nu har du chansen att bli en del av vår kunds starka team i Kiruna - där gemenskap, utveckling och spännande projekt väntar!
OM TJÄNSTEN
Som elektriker hos vår kund kommer du att arbeta med kabeldragningar, inkopplingar samt andra elinstallationer i industriella miljöer. Arbetet sker både i lag och självständigt, där samarbete, kommunikation och flexibilitet är viktiga delar av vardagen. Du kommer regelbundet att ha kontakt med kunder och det är därför viktigt att du är social och vågar ta för dig. Arbetstiderna är 07-16, måndag till fredag.
Detta är ett konsultuppdrag som sträcker sig i 6 månader, med chans till överrekrytering om alla parter är överens.
VI SÖKER DIG SOM
• Är utbildad elektriker med ett godkänt ECY-certifikat
• Har några års erfarenhet som elektriker
• Innehar B-körkort
• Kan kommunicera på svenska i tal och skrift
• Bor i Kiruna
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett framstående företag inom sin bransch som värdesätter innovation, kvalitet och teamarbete. De erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där personlig utveckling uppmuntras. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
