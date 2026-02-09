Elektriker till gatubelysning
2026-02-09
Vill du ha hela kommunen som arbetsplats och bidra till trygghet, trafiksäkerhet och fungerande vardag - varje dag? Nu söker vi en belysningstekniker som vill arbeta praktiskt med drift, underhåll och utveckling av kommunens belysningsanläggningar.
Hos oss får du ett fritt och varierat arbete med tydliga arbetstider, stort ansvar i vardagen och möjlighet att påverka hur arbetet planeras och genomförs.
DIN ROLL
Som belysningstekniker arbetar du med drift, underhåll och nyanläggning av kommunens belysningsanläggningar. Det handlar främst om gatubelysning, men även om belysning i parker, trafiksignalanläggningar och vissa parkeringsanläggningar.
Arbetet sker till största delen från skylift och du arbetar vanligtvis tillsammans med en kollega. Arbetsdagarna är varierade och ni planerar och genomför uppdragen tillsammans i teamet.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
• felsöka och åtgärda fel i belysningsanläggningar
• byta armaturer, ljuskällor och komponenter
• arbeta med elinstallationer vid ny- och ombyggnation
• dokumentera utfört arbete i digitala system och kartverktyg
Arbetet är praktiskt, sker utomhus och varierar över året.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För rollen krävs en el-teknisk utbildning på gymnasie- eller eftergymnasial nivå, eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Utbildningen ger dig den grund som behövs för att arbeta tryggt och säkert med de uppgifter som ingår i jobbet.
Du behöver också ha:
• B- och C-körkort
• tillräckliga kunskaper i svenska för att förstå muntliga och skriftliga instruktioner samt kunna kommunicera i arbetet
• grundläggande digital vana, då dokumentation och uppföljning sker i system
• goda fysiska förutsättningar, då arbetet innebär lyft, arbete utomhus och arbete på höjd under delar av arbetsdagen
Arbetslivserfarenhet inom el-området, till exempel installation, drift eller underhåll, är ett plus.
BE-körkort samt utbildningar som Arbete på väg och Heta arbeten är också värdefulla i rollen. Har du dessutom ytterligare behörigheter eller utbildningar som är relevanta för uppdraget ser vi det som meriterande.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du samarbetar bra med andra och bidrar till ett tryggt och säkert arbetssätt.
DIN NYA ARBETSPLATS
Belysningsverksamheten ansvarar för cirka 700 belysningsanläggningar med omkring 28 000 ljuspunkter runt om i Skellefteå kommun - i stad, serviceorter och på landsbygd. Vi arbetar även med trafiksignalanläggningar och stödjer parkverksamheten med belysning.
Du blir en del av ett erfaret team med omkring tio medarbetare som tillsammans ser till att kommunen är trygg, säker och väl upplyst. Arbetstiderna är normalt 07.00-16.00, med goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.
Som medarbetare i Skellefteå kommun erbjuds du en trygg anställning, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjlighet till kompetensutveckling.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. Arbetspsykologiska tester kan förekomma som en del av urvalsprocessen för att vi ska få en rättvis och objektiv bedömning. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
