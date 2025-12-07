Elektriker till expansivt företag
2025-12-07
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
, Karlshamn
, Kalmar
, Kristianstad
Vi söker Elektriker!
Vi på Nordiska Energilösningar letar nu efter en driven och kunnig elektriker som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta med framtidens teknik och göra en skillnad för både våra kunder och miljön.
Om rollen
Som elektriker hos oss kommer du att:
Utföra alla typer av elinstallationer på villor och större kommersiella fastigheter.
Hantera installationer och driftsättning av energisystem.
Genomföra serviceåtgärder och underhåll hos våra befintliga kunder.
Bidra till utvecklingen av våra projekt genom att arbeta med högsta säkerhets- och kvalitetsstandard.
Meriterande erfarenheter och kvalifikationer:
Innehav av A- eller AL-behörighet.
Erfarenhet av högspänningsinstallationer och hantering av större anläggningar.
Kompetens inom batterilager och avancerade energisystem.
Vana att arbeta med solcellsanläggningar och växelriktare.
Kunskap om elbilsladdningssystem och smarta energilösningar.
Erfarenhet av felsökning och service på både små och stora elanläggningar.
Tidigare erfarenhet av arbetsledning är en bonus.
För rätt person finns möjlighet för snabb utveckling inom bolaget.
En plats i ett engagerat och framåtblickande företag som brinner för hållbara energilösningar.
Möjlighet att utvecklas i en snabbt växande bransch med tydliga karriärvägar.
Konkurrenskraftiga villkor och en positiv arbetsmiljö där säkerhet och innovation står i fokus.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har relevant elektrikerutbildning och erfarenhet från elinstallationer.
Är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för förnybar energi.
Är tekniskt intresserad och gillar att lösa komplexa problem.
Har en vilja att utvecklas och axla ett större ansvar i framtiden.
Kontakta Robert Karlsson om du har frågor om jobbet: 0763-228810
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: robert.karlsson@nordiskaenergi.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Energilösningar Sverige AB
(org.nr 559510-6690) Jobbnummer
9632260