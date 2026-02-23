Elektriker till ELit Gruppen
ELit gruppen i Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Uppsala
2026-02-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ELit gruppen i Sverige AB i Uppsala
Elektriker till ELit Gruppen - installation, service och mätarbyten i nätstationer
Som elektriker hos oss blir du en central del av våra installationsteam. Ditt huvudsakliga arbete består av elinstallationer och serviceuppdrag hos våra kunder, men rollen omfattar även arbete med växelriktare, batterisystem, nätstationer samt mätarbyten och mätarrelaterade arbeten i energianläggningar.
Arbetet är tekniskt varierat och innefattar både självständiga uppdrag och samarbete i team. Du förväntas arbeta strukturerat och säkert i miljöer med högre kravställning, där noggrannhet och ansvarstagande är avgörande. Rollen innebär även kundkontakt och att bidra till ett professionellt genomförande i varje projekt.
Om ELit
ELit är ett växande företag inom elteknik och förnybar energi. Vi arbetar med installation, service och support av elanläggningar, solcellsystem, energilagring, laddinfrastruktur samt arbeten kopplade till nätstationer och energimätning. Vi är ett sammansvetsat team med höga tekniska ambitioner och tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktiga kundrelationer.
Vi söker dig som
Är utbildad elektriker med ECY-certifikat eller motsvarande
Har erfarenhet av elinstallationer och service
Har förståelse för arbete i eller kring nätstationer och mätarsystem (eller vilja att utvecklas inom området)
Är noggrann, självgående och lösningsorienterad
Har B-körkort (krav)
Behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av mätarbyten eller arbete i nätstation
Erfarenhet av solcellsinstallationer, energilager eller elbilsladdare
Vi erbjuder
En tekniskt utvecklande roll i ett växande bolag inom el och energi
Varierande projekt - från serviceuppdrag till energiinfrastruktur
En arbetsplats med högt tempo, tydligt ansvar och stark laganda Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Via e-post
E-post: niklas.palm@elitgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ELit gruppen i Sverige AB
(org.nr 559153-6858)
Säbygatan 23 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ELit Gruppen i Sverige AB Jobbnummer
9759046