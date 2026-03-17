Elektriker till Dala Kommunalteknik
2026-03-17
Dala Kommunalteknik fortsätter att växa och söker nu en elektriker som vill utvecklas i en miljö där kvalitet, struktur och teknisk kompetens är centrala. Hos oss arbetar du i en organisation med korta beslutsvägar, tydliga arbetsprocesser och god samverkan mellan funktionerna. Rollen passar dig som vill arbeta bredare än traditionellt elarbete och bidra till effektiva och hållbara lösningar för våra kunder.
Om rollen
Som elektriker hos oss arbetar du i ett tight och erfaret team där du utför varierande montage- och servicearbeten. En stor del av våra produkter prefabriceras i verkstaden, vilket möjliggör effektiva installationer ute hos kund med färdiga komponenter. Arbetet sker både inomhus och utomhus och omfattar allt från praktiskt montage till tekniska bedömningar och felsökning. Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa att våra installationer utförs enligt gällande standarder och med hög kvalitet.
Rollen innebär även visst resande med övernattningar. I dagsläget sker detta i begränsad omfattning, men du behöver vara beredd på att kunna resa måndag till torsdag ungefär en vecka per månad i takt med att verksamheten fortsätter att växa.
Vi söker en utbildad elektriker som vill arbeta brett och som trivs med omväxlande arbetsuppgifter. Du har ett stort tekniskt intresse, god problemlösningsförmåga och ser vad som behöver utföras. Arbetet kräver att du planerar och genomför dina uppgifter på ett strukturerat, genomtänkt och effektivt sätt.
Noggrannhet, kvalitet och ett professionellt bemötande är centralt för oss, och vi söker därför dig som är detaljorienterad, serviceinriktad och trygg i kundkontakt.
Meriterande kompetenser
VVS-kunskap
C-körkort
Vi erbjuder dig
Hos Dala Kommunalteknik blir du en del av en organisation som sätter människor och miljö i fokus. Vi erbjuder dig en ansvarsfull och utvecklande roll där du blir en del av verksamhetens framtid. Du får möjlighet att arbeta i ett inkluderande arbetsklimat med engagerade och kompetenta kollegor, samtidigt som du driver projekt som gör verklig skillnad för våra medborgare och miljö.
Varmt välkommen med din ansökan!
Dala Kommunalteknik AB startades 1988 och är ett företag som i första hand vänder sig till dig som arbetar inom det kommunaltekniska området, dvs. vatten, avlopp, gator och vägar etc.
Vår specialité är pumpanläggningar, allt ifrån enskilda komponenter t.ex. pumpar, automatik, armatur, rörinredningar, mm. till helt nyckelfärdiga anläggningar.
Vi utför även ombyggnad och renovering av befintliga pumpanläggningar.
Dala Kommunalteknik verkar för att, i nära samråd med våra kunder, välja metoder produkter och material som ger den lägsta livskostnaden för varje anläggning. Detta innefattar anläggnings-, drift- och underhållskostnader samt miljöpåverkan.
Dala Kommunalteknik ingår sedan 2019 i koncernen Uniwater. Uniwater har ca 230 anställda och verksamhet fördelad på fyra ben där Dala Kommunalteknik ingår under affärsområdet Pumpstationer tillsammans med Norvatek och Rostfria VA-system Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559078-8500)
784 72 BORLÄNGE Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Rekryteringskonsult
Madeleine Söderberg madeleine@hrdalarna.se 070-5914469
9803506