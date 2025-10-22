Elektriker sökes omgående
2025-10-22
Om jobbet
Elektriker sökes till Andersson & Österholms Elinstallationer
Är du en noggrann och självgående elektriker som vill arbeta i ett växande företag med spännande projekt? Vi söker nu serviceinriktad elektriker som vill vara en del av vår fortsatta utvecklings resa.
Om Andersson & Österholms:
Vi är ett snabbt växande el installationsföretag med fokus på entreprenadarbeten inom elinstallation. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får arbeta med varierande uppdrag och utvecklas i din yrkesroll. Hos oss får du nära kontakt med arbetsledning, generösa personalförmåner och kontinuerlig vidareutbildning - allt för att du ska trivas och växa i ditt yrke.
Om rollen
Som elektriker hos oss arbetar du självständigt med installationer och service inom entreprenad och projekt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
Utföra elinstallationer enligt ritningar och beskrivningar.
Säkerställa att arbetet följer gällande standarder och regelverk.
Delta i felsökning, reparationer och underhåll.
Ha kontakt med kunder och samarbeta med kollegor på plats.
Arbetet är huvudsakligen förlagt till dagtid, men natt- och helgarbete kan förekomma vid behov. Resor i tjänsten kan också förekomma.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Självgående och ansvarstagande - du gillar att ta initiativ och leverera kvalitet.
Noggrann och lösnings orienterad - du arbetar strukturerat och hittar praktiska lösningar.
Serviceinriktad och samarbetsvillig - du har lätt för att samarbeta och skapa goda kundrelationer.
Krav för rollen
Yrkesbevis på lärling stimmar eller ECY-certifikat.
Minst 4 års erfarenhet som elektriker.
Förmåga att självständigt tolka och arbeta utifrån ritningar.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
Auktorisation.Publiceringsdatum2025-10-22Så ansöker du
Vi intervjuar kandidater löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: niklas.osterholm@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andersson & Österholm Elinstallationer HB
Bandyvägen 46 (visa karta
)
129 49 HÄGERSTEN Kontakt
VD-ägare
Niklas Österholm niklas.osterholm@hotmail.com 070-797 26 98 Jobbnummer
9569154