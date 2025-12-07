Elektriker sökes
Aart Elite / Elektrikerjobb / Haninge Visa alla elektrikerjobb i Haninge
2025-12-07
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aart Elite i Haninge
Elektriker - Timanställning vid behov - med omnejd
Om rollen
Vi söker en certifierad elektriker för timanställning vid behov. Arbetet är varierande och utförs hos både privatpersoner och företag i Stockholm med omnejd.
Det här uppdraget är idealiskt för dig som är pensionär, driver eget men har tid över, eller bara vill jobba timmar när det passar dig.
Som timanställd hos oss kommer du att:
Utföra elinstallationer, felsökning och reparationer
Arbeta flexibla timmar, anpassade efter dina och kundernas behov
Vara en del av ett team som värdesätter trygghet, kvalitet och service
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är certifierad elektriker med godkänd behörighet (krav)
Har flera års yrkeserfarenhet
Bor i Stockholm
Är noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad
Talar svenska eller engelska
Har B-körkort och gärna tillgång till egen bil (meriterande)
Vi erbjuder:
Timanställning vid behov - du jobbar när det passar dig
Möjlighet att själv styra över uppdrag och tid
En trygg och inkluderande arbetsmiljö
Ett meningsfullt uppdrag där din kunskap gör skillnad
Exempel på arbetsuppgifter:
Mindre elinstallationer och felsökningar
Byte av eluttag, strömbrytare och belysning
Installation av vitvaror
Elservice i fastigheter och lokaler
Rådgivning och kontroll av elsäkerhetPubliceringsdatum2025-12-07Så ansöker du
Skicka in ett kort personligt brev och helst en CV till info@aartelite.se
Ange tydligt vilket jobb du söker och vad du kan bidra med till vårt team.
Vi tar bort annonsen så snart vi har hittat de kandidater vi söker - vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: info@aartelite.se Arbetsgivare Aart Elite Jobbnummer
9632184