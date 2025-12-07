Elektriker sökes

Aart Elite / Elektrikerjobb / Haninge
2025-12-07


Elektriker - Timanställning vid behov - med omnejd
Om rollen
Vi söker en certifierad elektriker för timanställning vid behov. Arbetet är varierande och utförs hos både privatpersoner och företag i Stockholm med omnejd.
Det här uppdraget är idealiskt för dig som är pensionär, driver eget men har tid över, eller bara vill jobba timmar när det passar dig.
Som timanställd hos oss kommer du att:
Utföra elinstallationer, felsökning och reparationer

Arbeta flexibla timmar, anpassade efter dina och kundernas behov

Vara en del av ett team som värdesätter trygghet, kvalitet och service

Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är certifierad elektriker med godkänd behörighet (krav)

Har flera års yrkeserfarenhet

Bor i Stockholm

Är noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad

Talar svenska eller engelska

Har B-körkort och gärna tillgång till egen bil (meriterande)

Vi erbjuder:
Timanställning vid behov - du jobbar när det passar dig

Möjlighet att själv styra över uppdrag och tid

En trygg och inkluderande arbetsmiljö

Ett meningsfullt uppdrag där din kunskap gör skillnad

Exempel på arbetsuppgifter:
Mindre elinstallationer och felsökningar

Byte av eluttag, strömbrytare och belysning

Installation av vitvaror

Elservice i fastigheter och lokaler

Rådgivning och kontroll av elsäkerhet

Publiceringsdatum
2025-12-07

Så ansöker du
Skicka in ett kort personligt brev och helst en CV till info@aartelite.se
Ange tydligt vilket jobb du söker och vad du kan bidra med till vårt team.
Vi tar bort annonsen så snart vi har hittat de kandidater vi söker - vänta inte med att skicka in din ansökan.

Arbetsgivare
Aart Elite

Jobbnummer
9632184

