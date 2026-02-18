Elektriker Skövde
2026-02-18
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services har ett spännande samarbete med en kund inom fordonsindustrin med ett flertal siter i Sverige. Nu behöver vi anställa en Elektriker till vårt drift- och underhållsuppdrag hos denna kund i centrala Skövde. Har du relevant utbildning och några års erfarenhet inom elteknik och gillar att utveckla, effektivisera och ge kunden exceptionell service även inom fastighetsteknik? Sök då denna tjänst hos oss!Publiceringsdatum2026-02-18Om företaget
Vi tar hand om våra kunders fastigheter, medarbetare och besökare. Vi är experter på fastighetstjänster och vi levererar servicelösningar till företag och offentlig verksamhet i hela Sverige. Vi säkerställer att fastigheter och arbetsplatser är så effektiva och inspirerande som möjligt. Med våra tekniska tjänster skapar vi förutsättningar för produktivitet samtidigt som vi minimerar risker.
Om rollen
Du kommer bli en viktig och värdefull del av ett motiverat team. I din roll kommer du, tillsammans med dina kollegor, arbeta med den eltekniska samt fastighetstekniska funktionen i kundens fastigheter. Ni ansvarar för utförande av tillsyn, skötsel, service, reparation, montage, installationer och avhjälpande underhåll av lokaler och fastigheter. Arbetsuppgifterna innebär också att utföra felsökning och analysera problem inom elsystem och identifiera brister i märkning av tekniska system. Du ansvarar för att fastighetens elsystem uppfyller gällande krav på funktion och bidrar till ökad kundnöjdhet. Vi ser det som självklart att du löpande arbetar med förbättringar och dokumentation samt medverkar och utför olika projekt.
I rollen ingår daglig kommunikation med kollegor, kund och leverantörer. ISS tillhandahåller, utöver tekniska tjänster, flertalet andra tjänster hos kunden - t ex receptions- samt lokalvårdstjänster och i din roll ingår att samverka med övriga ISS-kollegor på site.
Det är en tillsvidareanställning med en inledande 6-månaders provanställning.
Arbetstid är dagtid, måndag till fredag.
Dina erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker dig som är Elektriker och har arbetat med fastighetsdrift och underhåll i några år - gärna inom industrifastigheter. Du behöver ha ECY-certifikat och det är meriterande med eftergymnasial utbildning från högskola eller en YH-utbildning med relevant inriktning. Du har B-kort.
Önskemål är också att du har nedan kunskap/erfarenhet/certifikat:
• Erfarenhet av kontakt med underleverantörer - ta in offerter, beställa samt följa upp.
• Kunskap om energiuppföljning samt planerat underhåll.
• Mycket goda kunskaper i svenska - i både tal och skrift.
• Hög IT-mognad med erfarenhet av MS-Office och ärendehanteringssystem.
• Du har en förståelse för vikten av korrekt inrapportering av data.
• ESA, Heta Arbeten, Lift- och Truckkort, Säkra Lyft, Hög Höjd, Mobila Arbetsplattformar m fl.
Vem du är som person
Du har kundfokus - För att trivas i denna roll behöver du genuint brinna för service och älska de vardagliga utmaningar som uppstår. Du är lösningsfokuserad och positiv. Du levererar det som utlovas och har förmågan att skapa starka kundrelationer.
Du tar ansvar - Du trivs i rollen som Elektriker och att dagligen ha kontakt med flera intressenter, kollegor och leverantörer för att skapa effektivitet och en arbetsplats med en hög teknisk standard.
Du har drivet - Du har hög integritet, är inte rädd för att hugga i och du håller vad du lovar, såväl mot dina kollegor som mot kunden och kundens medarbetare. Du ser möjligheter och lämnar förbättringsförslag som kan leda till utveckling av vårt samarbete med kunden.
Du har koll på läget - Du har en förmåga att kunna arbeta både förebyggande och händelsestyrt. Du har förståelse för hur avtal, lagkrav och regelverk påverkar verksamheten samt de egna arbetsuppgifternas genomförande. Du trivs nära kunden i en dynamisk och föränderlig produktionsmiljö där du får möjlighet att interagera med många skiftande kontaktytor både internt och externt.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, eftersom vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS Facility Services erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
ISS Facility Services värderingar är Kvalitet, Ansvar, Ärlighet och Entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan!
Med anledning av GDPR, hanterar vi inte ansökningar inkomna via mail.
Vi ber dig att, utöver CV, bifoga utbildningsbevis, certifikat, betyg och intyg i din ansökan.
Ansvarig Rekryterare: Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
