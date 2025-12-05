Elektriker, Jordbro
2025-12-05
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
I tjänsten ingår att säkerställa en störningsfri och säker elförsörjning för att ett bygge ska löpa så smidigt som möjligt. Cramo kartlägger projektets behov av byggkraft från start till slut och hjälper till med beräkningar, dimensionering och leverans utförda av behöriga elektriker. Cramos tjänster omfattar bland annat inkoppling av centraler och kablage.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sitt fulla potiential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: SVEMEK (IF Metall och Industriarbetsgivarna)
Tidigare erfarenhet
Minst ett års erfarenhet som elektriker eller likvärdigt.
ECY-certifikat, d.v.s. en genomförd elektrikerutbildning med en fullgjord lärlingstid, alternativt ett ETG-certifikat.
B-körkort.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet inom tillfällig bygg-el.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är lösningsorienterad, initiativtagande och ansvarsfull. Du trivs i en kundnära roll där du i ditt dagliga arbete har kvalitet och service i fokus.
alkohol- och drogtest för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla.
För att alla ska få samma chans till en rättvis process använder vi oss av en personlighetstest i rekryteringsprocessen. Vi arbetar med att öka vår mångfald och välkomna alla typer av ansökanden.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Kristoffer Sandberg på kristoffer.sandberg@cramo.com
