Elektriker entreprenad - Stockholm
Btp Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Btp Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en driven elektriker med minst 1 års erfarenhet som är redo för en arbetsplats där du verkligen får vara dig själv? Söker du schyssta villkor, härliga kollegor och möjlighet till utveckling? Då är det dig vi söker! Vi letar just nu efter en elektriker till vår kund i Stockholm.
Dina arbetsuppgifter
Du får ett varierande och utmanande arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Installationer & Reparationer: Från grunden till felsökning.
Underhåll & Service: Säkerställa optimal funktion i befintliga system.
Ombyggnationer: Spännande projekt med nya tekniska lösningar.
Du kommer att arbeta heltid, dagtid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vem är Du?
Vi söker dig som är elektriker och har minst 1-2 års erfarenhet inom yrket. Vi satsar på dig, och förväntar oss att du är redo att ladda upp för nästa steg i karriären! Vi ser att du:
Är Social & Positiv: Har en bra inställning till yrket och kollegorna.
Är Självgående & Flexibel: Tar eget ansvar och kan hantera olika strömningar i projektet.
Är Lagspelare: Samarbetar för att uppnå högsta spänning (kvalitet) i resultaten.
Är Målmedveten: Ser till att jobbet blir gjort.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att både arbeta självständigt och samarbeta. Vi investerar i din vidareutveckling!
Dina Fördelar med Boost
Vi erbjuder dig en trygg anställning med schyssta villkor som värderar din kompetens:
Kollektivavtal med SEF: Trygghet och förmåner garanterade.
Inkluderande Arbetsmiljö: En plats där du kan vara dig själv.
Utvecklingsmöjligheter: Vi hjälper dig att öka din kompetens.
Är du rätt Person? Ansök Idag!
Anser du att du är som klippt och skuren för detta jobb? Vänta inte! Vi arbetar med löpande urval.
Skicka ditt CV och Personliga Brev och berätta varför just du passar för den här rollen till: jobb.stockholm@btp.se
ange referens: Elektriker - Entreprenad i ämnesraden på ditt mail.
Om Boost Technical Power
Boost är din specialistpartner inom rekrytering och bemanning i installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet vet vi var du hittar din nästa stora utmaning! Vi står för mångfald, fördomsfri rekrytering och är självklart kollektivanslutna - för din trygghet.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: jobb.stockholm@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker Entreprenad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
123 60 FARSTA Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Denice Råholm denice@btp.se Jobbnummer
9637349