Elektriker/Belysningstekniker
2026-04-20
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Välkommen till en plats där varje dag är en ny möjlighet att bidra.
Vi är mitt uppe i ett viktigt utvecklingsarbete för att förbättra belysningen i vår kommun. Därför söker vi nu ytterligare en elektriker till vårt team som främst kommer att arbeta med drift och underhåll samt nyinstallation av kommunens belysningsanläggningar.
Vi söker en elektriker till gatubelysning som vill ha hela kommunen som arbetsplats. Det är ett fritt och varierat arbete med goda arbetstider. Elektrikern kommer organisatoriskt att ingå i Utförarservice - en verksamhet som ansvarar för drift, underhåll och anläggningsprojekt i kommunens regi. Eftersom vi arbetar tvärfunktionellt och agilt kan även arbete för andra enheter förekomma.
Belysningsverksamheten ansvarar för att kommunens belysningsanläggningar och ljuspunkter fungerar längs gator, vägar, gång- och cykelvägar samt på offentliga platser. Utöver att skapa trafiksäkerhet, rumslighet och trygghet ser vi också till funktionen hos kommunens trafiksignalanläggningar.
Arbetsuppgifter
Som en del av vårt team kommer du i huvudsak att arbeta med drift, underhåll och nyinstallation av olika typer av infrastrukturanläggningar, främst gatubelysning. Du kommer även att arbeta med:
Trafiksignaler
Vinterljus
Belysning vid idrottsanläggningar
Arbetet utförs till stor del utomhus och omfattar både praktiska moment som kabelförlängning och resning av belysningsstolpar, samt mer avancerade eltekniska uppgifter såsom installationer och felsökning. Arbetsuppgifterna genomförs både självständigt och tillsammans med kollegor.KvalifikationerKvalifikationer
Elteknisk utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå, eller motsvarande.
Auktorisation AL (Auktorisation lågspänning).
Erfarenhet av arbete med gatubelysning.
God digital kompetens och vilja att arbeta i och lära sig nya digitala system, inklusive GIS.
Bkörkort.
Meriterande
C och/eller BEkörkort.
Utbildningar såsom:
Arbete på väg
Liftutbildning
Arbete på hög höjd
Heta arbeten
Erfarenhet av tekniskt avancerade system såsom styrapparater för trafiksignaler och serverbaserade belysningsstyrningar. Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du uppskatta samarbete och vara bekväm med att arbeta i team, ofta i par. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta, samtidigt som du är lösningsorienterad och ser möjligheter i stället för hinder.
Du har förmåga att planera och organisera din arbetsdag på ett effektivt sätt och trivs med omväxling och variation i ditt arbete.
I din ansökan ber vi dig ange vilka utbildningar och behörigheter du har samt beskriva dina erfarenheter inom elområdet särskilt inom gatubelysning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320079".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
För detta jobb krävs körkort.
Ängelholms kommun, Drift och Underhåll Kontakt
Enhetschef
Victor Franzén victor.franzen@engelholm.se 0431-469140 Jobbnummer
