Elektriker
Elektriker till växande elföretag i södra Stockholm!
Är du en driven elektriker i början av din karriär som vill utvecklas i ett ungt och tajt team? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig, Ansök nu!
I rollen som elektriker kommer du arbete med varierande projekt inom service och entreprenad. Vi ser att du är i början av din elektrikerkarriär där du driver projekten framåt med eget ansvar. Du utgår hemifrån och arbetsdagen startar ute hos kund eller hos grossist.
Våra uppdrag finns främst i Stockholm city och söderort.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
2:a eller 3:a års montör, erfarenhet av servicearbeten och entreprenad.
Grundläggande el utbildning/certifikat
B-körkort är ett krav
Vi är ett växande elföretag men stark gemenskap, vi har en kultur som präglas av gemenskap, utveckling och flexibilitet.
020 Elektrikerna AB erbjuder dig:
Ungt och sammansvetsat team
Möjlighet till utveckling och nya ansvarsområden
Gemensamma aktiviteter som AW, middagar och andra initiativ
Är du intresserad och vill veta mer? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar 020 Elektrikerna med rekryteringsföretaget Jobway. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
./ +46 70 855 62 61. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om 020 Elektrikerna AB:
Hos oss på 020 Elektrikerna finner ni duktiga elektriker. Vi är elinstallationsföretaget som har det ni kunder kan förvänta er av en riktigt bra elektriker. Vi vet att nära kontakt från start till färdigt arbete är otroligt viktigt både för oss och er som kund. Ni kan räkna med att få en lyhörd elektriker som sätter dig som kund i centrum. Vi har de bitar som behövs för att du som kund ska kunna känna dig trygg med oss. Vi är även medlemmar i elbranschens egna organisation Installatörsföretagen.
Vi har nu funnit i 10 år sedan starten 2010 Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
