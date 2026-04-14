Electronics Engineer - Göteborg

Sway Sourcing Sweden AB / Elektronikjobb / Göteborg
2026-04-14


Om uppdraget
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team inom Interior Systems med fokus på Illumination & Power Outlet. Här utvecklas bland annat trådlös laddning (WPC), USB, 12V-uttag och interiörbelysning - områden med högt tempo och snabb teknikutveckling.
Teamet arbetar nära design, mjukvara, test och flera andra funktioner för att skapa en förstklassig användarupplevelse i fordonen.
Dina arbetsuppgifter
Ansvara för hårdvara och elektronikutveckling i projekt

Driva kravställning och säkerställa leverans från leverantörer

Utvärdera hårdvaruprestanda i rigg och fordon

Delta i testaktiviteter och verifiering

Bidra i packaging-diskussioner för att säkerställa utrymme i fordon

Samarbeta nära projektledare, SW-ansvarig och testingenjör

Koordinera med interna funktioner som design, EMC, ergonomi och kvalitet

Förväntade leveranser
Säkerställd HW-leverans enligt krav och tidplan

Kvalitetssäkrad elektroniklösning i fordon

Tydliga kravspecifikationer och uppföljning mot leverantör

Dokumenterad och verifierad HW-prestanda

Aktivt bidrag i tvärfunktionella utvecklingsaktiviteter

Din profil
Obligatoriska kompetenser:

Civil- eller högskoleingenjör inom elektroteknik, datateknik eller likvärdigt

Minst 3-4 års erfarenhet av elektronikutveckling

Erfarenhet av elektronisk kravhantering

Erfarenhet av leverantörssamarbete

Erfarenhet av HW-utvärdering och teststöd

God engelska i tal och skrift

B-körkort

Meriterande färdigheter:

Erfarenhet från fordonsindustrin

Kunskap inom EMC

Erfarenhet av displayelektronik

Erfarenhet av trådlös laddning (WPC)

Personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann

Drivande och resultatorienterad

Stark samarbets- och kommunikationsförmåga

Proaktiv och initiativtagande

Intresse för fordon och användarupplevelse

Övrig information
Plats: Göteborg (Torslanda) Omfattning: Heltid Period: 2 mars 2026 - 2 mars 2027 Sista dag att ansöka är 24 april 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan
411 10  GÖTEBORG

