Electronics Engineer - Göteborg
Om uppdraget
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team inom Interior Systems med fokus på Illumination & Power Outlet. Här utvecklas bland annat trådlös laddning (WPC), USB, 12V-uttag och interiörbelysning - områden med högt tempo och snabb teknikutveckling.
Teamet arbetar nära design, mjukvara, test och flera andra funktioner för att skapa en förstklassig användarupplevelse i fordonen.
Dina arbetsuppgifter
Ansvara för hårdvara och elektronikutveckling i projekt
Driva kravställning och säkerställa leverans från leverantörer
Utvärdera hårdvaruprestanda i rigg och fordon
Delta i testaktiviteter och verifiering
Bidra i packaging-diskussioner för att säkerställa utrymme i fordon
Samarbeta nära projektledare, SW-ansvarig och testingenjör
Koordinera med interna funktioner som design, EMC, ergonomi och kvalitet
Förväntade leveranser
Säkerställd HW-leverans enligt krav och tidplan
Kvalitetssäkrad elektroniklösning i fordon
Tydliga kravspecifikationer och uppföljning mot leverantör
Dokumenterad och verifierad HW-prestanda
Aktivt bidrag i tvärfunktionella utvecklingsaktiviteter
Din profil
Obligatoriska kompetenser:
Civil- eller högskoleingenjör inom elektroteknik, datateknik eller likvärdigt
Minst 3-4 års erfarenhet av elektronikutveckling
Erfarenhet av elektronisk kravhantering
Erfarenhet av leverantörssamarbete
Erfarenhet av HW-utvärdering och teststöd
God engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande färdigheter:
Erfarenhet från fordonsindustrin
Kunskap inom EMC
Erfarenhet av displayelektronik
Erfarenhet av trådlös laddning (WPC)
Personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann
Drivande och resultatorienterad
Stark samarbets- och kommunikationsförmåga
Proaktiv och initiativtagande
Intresse för fordon och användarupplevelse
Övrig information
Plats: Göteborg (Torslanda) Omfattning: Heltid Period: 2 mars 2026 - 2 mars 2027 Sista dag att ansöka är 24 april 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
