Electrical System Engineer, Low Voltage

En ögonblicksbild av din dag
Följ med på vår resa in i framtiden
Bli en del av en öppen och dynamisk arbetsplats där professionell och personlig utveckling står högt på agendan. Genom att göra hållbara energilösningar mer kostnadseffektiva gör vi verklighet av vår vision om en hållbar värld.
Nu söker vi en erfaren Elkraftsingenjör till elkonstruktionskontoret för gasturbin med intresse för avancerad teknik. Är du vår nya kollega?
Hur Du kommer att påverka
* Vi söker dig som har omfattande teknisk kompetens inom elkonstruktion och vill fördjupa dig tekniskt i ditt arbete. I din roll kommer du att ta det fulla ansvaret för ditt arbetsområde samt för kundorderprojekt.
* Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du i leverans- och utvecklingsprojekt ansvarar för konstruktion och teknikfrågor angående olika typer av system som förekommer inom kraftverk, t.ex. ställverk, motorer, frekvensomriktare och batterianläggningar.
* Framtagande av kostnadsunderlag, teknisk support mot säljsidan samt stöd mot eftermarknaden
* ingår också i dina arbetsuppgifter.
Vad Du medför
* Du är civil-, högskole- eller gymnasieingenjör med några års arbetslivserfarenhet inom elkraft, elkonstruktion och/eller el- och hjälpkraftutrustning.
* Du har ett antal års arbetslivserfarenhet av liknande eller angränsande arbetsuppgifter
* Du drivs och motiveras av att arbeta med avancerad teknik och vill utöka dina kunskaper och fördjupa din tekniska kompetens.
* Du har mycket god samarbetsförmåga samt ett relationsskapande sätt då tjänsten innebär kontakter med kunder och underleverantörer.
* Du uttrycker dig väl i tal och skrift både på engelska och svenska.
Om Teamet
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
