Elansvarig
Svealandstrafiken AB / Elektronikjobb / Örebro Visa alla elektronikjobb i Örebro
2026-06-25
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Var med och forma framtidens bussdepåer – vi söker en Elansvarig!
Vill du vara med och driva omställningen till ett mer hållbart samhälle? Hos oss händer det nu! Vi satsar långsiktigt på elektrifiering och utvecklar framtidens utsläppsfria busstrafik – och här spelar du en nyckelroll.
Om rollen
Redan 2014 började vi köra vår första elbuss och under våren 2027 kommer vi att ha cirka 125 elbussar i drift. I detta arbete att ställa om våra bussdepåer för elbussar och deras laddning krävs mer av oss och det är där denna nya roll som elansvarig kommer att spela stor roll. Med hjälp av solceller/batterilager och ny innovativ teknik kan vi utveckla Sveriges smartaste bussdepåer/fastigheter! Du är viktig i detta lagbygge.
Vi söker dig som är en social person, med ett stort tekniskt intresse och viljan att lära dig mer. För att trivas i rollen bör du vara en ansvarstagande och noggrann lagspelare som inte är rädd för att komma med nya idéer och att ta egna initiativ. Du är analytisk och kan se förbättringsmöjligheter. Vi ser att du blir vår eldriftansvarig i bolaget då säkerheten går först. Vi lägger stor vikt på samverkan internt i bolaget då vi både handlar upp, bygger, driftar och utvecklar våra tekniska anläggningar för busstrafiken.
Du kommer arbeta med effektivisering av användning av elbussar; laddinfrastruktur, utredningar kring utbyggnad av elnätanslutningar, energilösningar eller egen produktion av el på våra bussdepåer samt stötta i fastighetsavdelningens byggprojekt med din elkunskap. Rollen innebär kontakt med elnätsbolag, konsulter, serviceparter eller installatörer i projekten eller driften.
Din personliga tekniska utveckling ska gå hand-i-hand med bolagets skifte till elektrifiering av våra fordon och depåer. Rollen ligger under fastighetsavdelningen.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Du har relevant utbildning inom elområdet, exempelvis som elektriker, yrkeshögskoleingenjör, högskoleingenjör eller annan utbildning/erfarenhet som Svealandstrafiken bedömer likvärdig. Vi ser som baskrav att du har:
Erfarenhet av arbete med elanläggningar och eltekniska system
God förståelse för elsäkerhet, lagstiftning och gällande standarder (ESA intyg)
Behörighet/auktorisation A eller AL (AB, ABL)
Erfarenhet av planering, samordning eller projektledning inom elområdet
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
God datorvana och gärna erfarenhet av dokumentation eller tekniska system
Flytande svenska i tal och skrift
Svenskt B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet inom electromobility
Erfarenhet av solceller och batterilager
Erfarenhet av SCADA-system
Kunskap om AB, ABT, ABK
Erfarenhet av LOU/LUF
Tidigare roll som eldriftansvarig
Vårt erbjudande
Hos oss får du mer än ett jobb – du får möjlighet att göra skillnad.
En nyckelroll i ett innovativt och framåtlutat bolag
Stora möjligheter att påverka både din roll och vår utveckling
30 dagars semester och möjlighet till semesterväxling
Friskvårdsbidrag genom Epassi
En arbetsplats där vi tror på samarbete, nyfikenhet och utveckling
Om anställningen
Tjänsten är på heltid, tills vidare, med placering i Örebro eller Västerås enligt överenskommelse. Tillträde så snart som möjligt.
Bolagets totala verksamhet finns både i Örebro län och Västmanlands län vilket innebär att rollen ställer krav på resor i tjänsten. Svenskt B-körkort är därför ett krav.
Har vi fångat ditt intresse?Det hoppas vi! Ansök genom att klicka på Ansök nu-knappen, senast den 2 augusti 2026!
Vi är på plats igen efter semestern i början av augusti och då påbörjar vi arbetet med urval och intervjuer. Vi hoppas att du vill vänta in oss – din ansökan är viktig för oss!
Om du har frågor om tjänsten eller Svealandstrafiken är du hjärtligt välkommen att kontakta Jonas Gustafsson – Fastighetschef, på e-post jonas.gustafsson@svealandstrafiken.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svealandstrafiken AB
(org.nr 556555-3350)
Fabriksgatan 20 (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Jonas Gustafsson jonas.gustafsson@svealandstrafiken.se Jobbnummer
9979710