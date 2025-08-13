Ekonomisupport till Umeå!
2025-08-13
Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Nu söker vi en engagerad och självgående ekonomisupportkonsult för ett sex månaders uppdrag med god chans till överrekrytering. Rollen passar dig som är i början av din karriär och vill kombinera ekonomikunskaper med daglig problemlösning och kontakt med flera delar av organisationen. Du kommer att vara en viktig länk mellan ekonomiavdelningen och andra team, där du snabbt tar tag i ärenden och driver dem i mål.
Dina framtida arbetsuppgifterDu kommer övergripande att arbeta med att stötta ekonomiteamet och vara en kontaktpunkt i olika ärenden. Rollen innebär mycket kommunikation och kräver att du är orädd att ta initiativ.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera och följa upp inkassoärenden
Ha löpande dialog med kund- och leverantörsreskontrateamet
Identifiera och lösa ekonomirelaterade problem
Vara uppsökande och proaktiv i ärendeflödet
Föra dialog både på svenska och engelska med interna och externa parter
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och har en grundläggande förståelse för ekonomiprocesser. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av administration och kundkontakt och om du dessutom har erfarenhet inom ekonomi är det meriterande.
Som person är du initiativtagande, kommunikativ och lösningsorienterad. Du är bekväm med att ringa samtal, ställa frågor och driva ärenden framåt.
Övrig information Start: Så snart som möjligt.
Plats: Umeåkontoret.
Omfattning: Heltid.
Anställningsform: Konsultuppdrag i 6 månader via Wrknest, med god chans till överrekrytering till kund efter perioden.
Om kunden
Kunden är ett väletablerat bolag med stark lokal förankring och en öppen företagskultur. De arbetar i en dynamisk miljö där samarbete och kommunikation är avgörande för framgång.
Om WrknestPå Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på. Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se. Ersättning
