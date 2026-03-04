Ekonomistudent till bryggeribranschen
2026-03-04
Studerar du ekonomi på universitet eller högskola och vill ha ett stimulerande extrajobb vid sidan om studierna? Är du nyfiken på hur en ekonomiavdelning arbetar och vill knyta kontakter för framtida jobb inom ekonomi? Vi söker nu en ekonomistudent på 4 timmar i veckan till uppdrag hos vår spännande kund inom bryggeribranschen!
Som ekonomiassistent assisterar du teamet med diverse ekonomiprocesser. Detta innebär bland annat att skanna in fakturor och skicka dem för attestering, kontakt med nya och befintliga leverantörer samt tillhörande admin, ta hand om lokala kontrakt, kontakt med Skatteverket för diverse frågor och ärenden, samla in teamets lönedata, förbereda statistik, skapa och följa upp på köpordrar/fakturor för teamet, samt liknande och relaterade arbetsuppgifter. I din roll kommer du även att lära dig mer om hur man arbetar med SAP, Excel, betalningsprocesser, skattefrågor och juridiska frågor.
I din roll som ekonomiassistent är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Skanna in fakturor och skicka dem för attestering
• Kontakt med nya och befintliga leverantörer samt tillhörande administration
• Ta hand om lokala kontrakt
• Löpande dialog med Skatteverket för diverse frågor och ärenden
• Samla in lönedata
• Förbereda statistik
• Hantera teamets fakturor och köpordrar
• Liknande och relaterade arbetsuppgifter
Om dig
Vi söker dig som studerar till en ekonomexamen på svenskt universitet eller högskola. Utöver detta har du goda kunskaper i grundläggande kontorsverktyg. Du skriver och talar både svenska och engelska obehindrat. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Som person är du noggrann och van att dubbelchecka siffror. Du är social och trevlig i din kommunikation, vilket är viktigt då rollen innebär kontakt med leverantörer, Skatteverket, inkassobolag och andra externa parter. Du är inte rädd för att ställa frågor till handledare och kollegor när något är oklart, och du har en naturlig nyfikenhet samt vilja att lära dig mer.Vi tror också att du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ, serviceinriktad, flexibel, prestigelös, relationsbyggande och arbetar på ett proaktivt sätt.
Viktigt för tjänsten som ekonomiassistent:
• Att du studerar ekonomi på eftergymnasial nivå på svenskt universitet eller högskola
• Att du är flytande i tal och skrift i såväl svenska som engelska
• Att du är noggrann och säkerställer kvalitet genom att dubbelchecka siffror
• Att du är trygg i sociala sammanhang och professionell i kontakt med externa parter
• Att du vågar ställa frågor och söker stöd när det behövs
• Att du är nyfiken och vill utvecklas
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Uppdraget förväntas starta omgående och omfattar cirka 4 timmar per vecka. Arbetet utförs på plats hos vår kund centralt i Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Adecco. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
