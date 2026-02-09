Ekonomichef, tillsvidare
2026-02-09
Ekonomichef
Som ekonomichef är du en nyckelperson i kommunens ledningsgrupp och har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomistyrning.
Du är en stödfunktion till alla kommunens verksamheter samt till vissa delar i kommunens stiftelser och bolag.
Du ansvarar för att säkerställa en effektiv budget, prognos, uppföljningsprocess och ett strategiskt arbete. Rollen innebär nära samarbete med politiker och chefer. Som ekonomichef är du även verksamhetsansvarig på ekonomikontoret, L-chef vilket innefattar ansvar för det löpande arbetet på ekonomikontoret.
Som ekonomichef kommer du bland annat att utveckla styr- och uppföljningsprocesser som är enkla, relevanta och meningsfulla i verksamheterna. Löpande ekonomiarbete ingår i tjänsten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom ekonomi på högskolenivå motsvarande civilekonom eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet. Erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet är meriterande. Du har god IT-vana, god vana av Officepaketet samt att arbeta i olika verksamhetssystem. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, strukturerad, metodisk och analytisk. Personlig lämplighet och skicklighet gällande service, stöd och bemötande. Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad heltid
Varaktighet tills vidare
Provanställning kan komma att tillämpas
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas. B-körkort erfordras.
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: hilde.pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
Kommunen ser positivt på om du även vill arbeta inom kommunens räddningstjänst som deltidsbrandman.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Ersättning
