Ekonomichef till Möller Bil
SJR in Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Västerås Visa alla ekonomichefsjobb i Västerås
2025-12-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Västerås
, Eskilstuna
, Köping
, Sala
, Norberg
eller i hela Sverige
Vad gör Möller Bil Sveriges nya ekonomichef? Tycker du att listan nedan är lång och att ansvaret är stort? Ingen fara. Vi förväntar oss inte att du ska behärska alla uppgifter från första dagen. Vi söker snarare en person med potential eller talang som vill utvecklas och bli en "rock star CFO" en vacker dag. Samtidigt välkomnar vi även dig som har en bakgrund som Business Controller eller ekonomichef som vill ta ett bredare och mer strategiskt ansvar.
Som ekonomichef i Möller Bil Sverige kommer du att befinna dig i skärningspunkten mellan strategi, implementering och uppföljning av en växande bilåterförsäljarkedja. Du rapporterar till både VD för Möller Bil Sverige och CFO för Möller Bil (baserad i Norge). Du kommer med andra ord att arbeta nära den professionella återförsäljar-expertisen samt vara en del av ett större ekonominätverk över Sverige, Norge och Baltikum. Du ingår i ledningsgruppen för Möller Bil Sverige.
Vårt huvudkontor ligger i Uppsala, men våra 15 återförsäljare i Sverige är spridda runt Mälardalen. Din primära arbetsplats kan vara i Uppsala eller Västerås.
Ansvarsområden
Du kommer att involveras i en bred rad teman, men på en övergripande nivå kommer många av dina uppgifter att vara kopplade till:
• Prognoser och verksamhetsstyrning för Möller Bil Sverige. Löpande bedöma risker och föreslå riskreducerande åtgärder för företagets väsentliga risker.
• Vidareutveckla ekonomifunktionen till en affärsdriven funktion genom bland annat uppföljning av återförsäljare kring de viktigaste värdedrivarna, funktionell specialisering och centralisering av nödvändiga uppgifter.
• Utveckla uppföljningsstrukturen för Möller Bil Sverige med ansvar för bland annat KPI-utveckling, Business Review och målstyrningsprocesser.
• Skapa en effektiv ekonomifunktion med effektiva ekonomiprocesser - inklusive både Business Controlling och redovisning.
• Bidra tillsammans med VD till att strukturera ledningsgruppens agenda, prioriteringar och strategiprocesser.
• Vara en motiverande och utvecklingsinriktad ledare för ekonomifunktionen, bestående av totalt 25 medarbetare och 5 direktrapporterande.
Vår arbetsplatskultur bygger på våra värderingar: Öppen och Ärlig, Omtänksam, Initiativrik och Tydlig. Vi är stolta över att vara certifierade som ett Great Place to Work sedan 2021!
Lämplig bakgrund
• Relevant högre utbildning med starka akademiska resultat
• Mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska
• Mycket god systemförståelse, med särskilt goda kunskaper i Excel och moderna BI-verktyg
• Minst 7 års arbetslivserfarenhet från ledande strategikonsultverksamhet-alternativt erfarenhet som controller/ekonomichef för dig som är redo för ett större, mer strategiskt ansvar.
• Stark kommersiell och strategisk förmåga, kombinerat med ett tydligt affärsdriv.
• Relevant ledarerfarenhet
• Erfarenhet av projektledning.
• Starka kommunikativa egenskaper som gör att du kan bygga relationer, utveckla team och skapa förtroende - och få med dig en organisation mot gemensamma mål.
Vad erbjuder vi
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och växa - både som individ och i samspel med kollegor. Du blir en nyckelspelare i en framåtriktad organisation med starkt fokus på utveckling, affärsdriv och hållbar tillväxt.Publiceringsdatum2025-12-10Om företaget
Vi tillbringar över 90?000 timmar på arbetet - och vi tycker att den tiden ska vara meningsfull. På Möller Bil handlar meningsfullhet om att utvecklas - både själva och tillsammans med våra kunder och kollegor. Vår vision, "Dare to move", handlar om att våga ta steget in i framtiden, och som ekonomichef i Möller Bil Sverige har du en viktig roll i denna förändring. Möller Bil Sverige är en del av Möller Mobility Group (MMG) - den ledande bilkoncernen i Norden och Baltikum - och har etablerat sig som en av de största bilverksamheterna i Nordeuropa.
Möller Bil Sverige AB är återförsäljare med fullserviceanläggningar för Volkswagen, Audi, CUPRA, SEAT, Skoda och VW Transport. Vi har idag verksamhet på 13 orter i Mälardalsområdet samt Göteborg med ca 700 medarbetare. Möller Bil ägs av norska Møller Mobility Group, ett familjeägt företag och ett av nordens största bilföretag. Företaget har verksamhet inom import, återförsäljning och finansiering. MMG har ca 4300 medarbetare i Norge, Sverige och Baltikum. Under 2024 omsatte Möller Bil Sverige drygt 3,6 miljarder SEK.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Möller Bil med SJR. För mer information är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Charlotta Ezitis Holmström, 0766 47 16 57 eller charlotta.ezitisholmstrom@sjr.se
.
Sista ansökningsdag är 2026-01-12. På grund av kommande helgdagar och ledigheter påbörjas urval och intervjuer i början av januari 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_499270765-scaled.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1711". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Charlotta Ezitis Holmström charlotta.ezitisholmstrom@sjr.se +46 76 647 16 57 Jobbnummer
9637779