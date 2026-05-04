Ekonomichef till Enter Ställningar, Göteborg
Maquire Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-05-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maquire Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vill du ta en central och operativ roll i ett väletablerat bolag med stark sammanhållning och hög kompetens? Enter Ställningar söker nu en Ekonomichef som vill ansvara för och driva företagets ekonomifunktion i det dagliga arbetet. Här får du en viktig roll i verksamheten med breda kontaktytor och möjlighet att bidra i ett företag där säkerhet, kvalitet och laganda är självklara delar av kulturen.
Dina ansvarsområden Som Ekonomichef ansvarar du för företagets ekonomiska verksamhet och leder det dagliga arbetet inom ekonomiavdelningen. Rollen är operativ och innebär ett nära arbete med både verksamheten och koncernen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar bland annat:
Leda och fördela det dagliga arbetet inom ekonomiavdelningen
Personalansvar för medarbetare inom ekonomi och administration
Ansvara för månads- och årsbokslut samt årsredovisning
Säkerställa deklarationer, skatter och myndighetsrapportering
Ansvara för budget, prognoser och löpande ekonomisk uppföljning
Hantera likviditetsuppföljning och cash management
Ansvara för intern rapportering samt koncernrapportering
Medverka vid styrelsemöten
Arbeta med förbättringar och effektivisering av ekonomiska processer
Delta i arbetet kring företagets ISO-certifieringar
Säkerställa uppföljning av kundavtal och indexuppräkningar
Ha kontakt med moderbolag, revisorer, myndigheter, kunder och leverantörer
Tjänsten är placerad på Hisingen i Göteborg och du rapporterar till VD samt ingår i ledningsgruppen.
Om dig Vi söker dig som är trygg, strukturerad och prestigelös med ett stort engagemang för det operativa ekonomiarbetet. Du arbetar noggrant och analytiskt samtidigt som du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner och människor. Du trivs i en roll där du får vara nära verksamheten och där vardagen innehåller både planerade arbetsuppgifter och frågor som behöver lösas här och nu.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk utbildning inom ekonomi
Minst fem års erfarenhet av operativt ekonomiarbete
Erfarenhet av att leda en ekonomiavdelning
Erfarenhet av rapportering till VD och ledning
Gedigna kunskaper inom redovisning, analys och skatt
Mycket goda kunskaper i Excel och affärssystem
Erfarenhet av digitalisering och utveckling av ekonomiprocesser
Erfarenhet från projektverksamhet är meriterande
Vi erbjuder Enter Ställningar är ett företag med över 70 års erfarenhet inom ställningsmontage och väderskydd. Sedan 2023 är bolaget en del av Instalco-koncernen, vilket skapar goda möjligheter till samarbete och erfarenhetsutbyte inom en större organisation.
Här blir du en del av en verksamhet som präglas av yrkesstolthet, engagemang och nära samarbete. Du får en viktig roll i ett stabilt företag där säkerhet, kvalitet och långsiktighet genomsyrar det dagliga arbetet.
Hos Enter Ställningar värdesätts laganda, ansvarstagande och viljan att hjälpas åt - tillsammans skapas en arbetsplats där människor trivs och utvecklas över tid.
Ansökan och kontakt Varmt välkommen med din ansökan senast 17 maj via maquire.se. Om du har frågor kontakta gärna Elisabeth Lidstedt 0735-194051 eller elisabeth.lidstedt@maquire.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maquire Sverige AB
(org.nr 556756-3506)
Mässans gata 18 (visa karta
)
412 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Maquire Jobbnummer
9888152