Ekonomichef till Axel Christiernsson AB
The Finance Family AB / Ekonomichefsjobb / Kungälv Visa alla ekonomichefsjobb i Kungälv
2025-09-30
Vi söker en erfaren Ekonomichef till en ny och central roll till Axel Christiernsson AB, ett växande bolag inom producerande verksamhet. Här får du möjlighet att själv vara med och forma och bygga upp bolagets ekonomistyrning från grunden. Rollen är både operativ och strategisk - vi söker därför dig som trivs med att vara en doer och som samtidigt har en hög analytisk förmåga för att bidra med insikter och beslutsunderlag. Hos oss får du även goda möjligheter till utveckling i takt med att bolaget växer.
Som Ekonomichef arbetar du nära VD, leder ett team om två personer inom redovisning och ingår i ledningsgruppen. Rollen rapporterar direkt till koncernens VD med en streckad linje till Group CFO.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Etablera och utveckla ekonomistyrning och rapporteringsstruktur
• Bygga upp processer för budget, prognos och löpande uppföljning
• Ta fram och analysera nyckeltal (KPI:er) kopplade till lönsamhet, produktivitet och kostnader
• Utveckla verktyg och rutiner för kalkylering, lager- och produktionsuppföljning
• Säkerställa kvalitet och transparens i ekonomiska flöden från produktion till färdig produkt
• Ge ledningen välgrundade beslutsunderlag och vara en proaktiv partner i frågor kring effektivisering, investeringar och lönsamhetsutveckling
• Leda och utveckla ekonomiavdelningen samt samarbeta med övriga funktioner i bolaget
Kvalifikationer och erfarenhet
• Universitets- eller högskoleexamen inom ekonomi
• Minst 8 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, även i producerande verksamhet
• Gedigen kunskap och erfarenhet inom ekonomistyrning, kalkylering, KPI:er och lönsamhetsanalys
• Dokumenterad erfarenhet av att leda team
• Förmåga att kombinera operativt arbete med strategisk analys
• Stark kommunikativ och analytisk förmåga samt hög organisatorisk skicklighet
Som person är du professionell, prestigelös och trygg i ditt ledarskap. Du är självständig, trivs med att kunna påverka och drivs av att utveckla både människor, processer och verksamhet. Du gillar att växla mellan operativt arbete och strategiska frågeställningar.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande bolag med en positiv kultur och starka värderingar. Du får chansen att vara med och bygga upp funktionen från grunden och ges goda möjligheter till professionell utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, tjänstebil, vårdförsäkring, friskvårdsbidrag.
Om Axel Christiernsson:
Axel Christiernsson är en privatägd företagsgrupp som utvecklar och tillverkar smörjfett. Gruppen består av enheter i Sverige, Holland, Frankrike och USA. Vår affärsidé är att erbjuda kundanpassade smörjfettslösningar till kunder med egna varumärken inom smörjmedelsindustrin. Vi har en ledande position som smörjfettsproducent i Europa, baserat på en hög teknisk kompetens och flexibla produktionsresurser. Våra produkter kombinerar hög kvalitet och prestanda med miljöhänsyn. Vi finns i Nol, strax intill Göta älv, ca 20 minuter med pendeltåg från Göteborg. Vi är totalt ca 300 anställda inom koncernen, varav ca 85 i Nol. Axel Christiernsson är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.
Du finner mer information om AXEL på http://www.axelch.se/
I denna rekrytering samarbetar vi med The Finance Family. För mer information är du välkommen att kontakta Marianne Seal på 0701-660 863.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Finance Family AB
(org.nr 559341-7321), https://financefamily.se/ Kontakt
Interim & rekrytering
Marianne Seal 0701-66 08 63 Jobbnummer
9534134