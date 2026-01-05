Ekonomichef med affärsfokus - Svenska Elkedjan AB
2026-01-05
Vill du forma framtidens ekonomifunktion i ett entreprenörsdrivet bolag med höga ambitioner? Vi söker en ekonomichef som kombinerar strategiskt tänkande med operativ förmåga och som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Om rollen
Som ekonomichef har du det övergripande ansvaret för koncernens ekonomifunktion och är en nyckelperson i ledningsgruppen. Du arbetar nära VD och styrelse och bidrar med insikter som gör verklig skillnad.
Rollen omfattar bokslut och rapportering, koncernredovisning och konsolidering, likviditetsplanering samt kontakt med koncernens dotterbolag, revisorer, myndigheter och bank.
Du driver utvecklingen av budget- och prognosprocesser och säkerställer att ekonomistyrningen är affärsnära och stödjer strategiska beslut. Med fokus på controlling och analys utvecklar du processer som stärker lönsamhet och tillväxt. Du leder ett engagerat team inom ekonomi och service och skapar en kultur som präglas av samarbete och utveckling.
Innehållet i uppdraget kommer att förändras över tid i takt med att koncernen växer, vilket ger dig möjlighet att successivt lägga mer tid på analys och strategiskt arbete, något vi tror att du lockas av.
Placering är på vårt kontor i Anderstorp och du rapporterar direkt till VD.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för affärsnära ekonomistyrning och som vill skapa verkligt värde i en dynamisk organisation. Du har en relevant utbildning, exempelvis civilekonom eller motsvarande, och erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna med koncernredovisning och konsolidering. Du är van att ta helhetsansvar och arbeta självständigt med bokslut och rapportering.
Din bakgrund innefattar ledande roller inom ekonomi där du utvecklat både ett strategiskt helhetsperspektiv och en praktisk förståelse för verksamhetens behov. Du är trygg i att använda affärssystem och analysverktyg och har förmågan att växla mellan operativa detaljer och strategiska frågor.
Som ledare är du inkluderande, engagerad och utvecklingsorienterad. Du engagerar och coachar ditt team, bygger förtroende och skapar starka relationer. Din analytiska skärpa och ditt driv gör att du identifierar förbättringsmöjligheter och driver utvecklingen framåt, alltid med affären i fokus. Vi värdesätter din vilja att utmana gamla arbetssätt, din nyfikenhet inför förändring och din förmåga att se lösningar där andra ser hinder.
Vi erbjuder
Hos oss får du stort mandat och frihet att påverka ekonomifunktionens utveckling. Du blir en del av en entreprenörsdriven organisation med korta beslutsvägar, höga ambitioner och en kultur som uppmuntrar nytänkande. Rollen är bred och ger dig en dynamisk vardag med varierande arbetsuppgifter och möjlighet att bidra till kedjans framtid på ett sätt som gör verklig skillnad.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsult Elin Dresch på 072 214 23 87 alt Mia Boozer på 070 617 75 75. Vi tar emot ansökningar löpande men kan komma att påbörja intervjuer först efter julledigheten. Skicka in din ansökan senast den 7/1.
Varmt välkommen att bli en del av Svenska Elkedjan AB!
Om Svenska Elkedjan AB
Svenska Elkedjan grundades 1966 och präglas idag av ett personligt och entreprenörsdrivet arbetssätt. Vi är idag en av Sveriges största kedjor för elinstallatörer och arbetar både med proffs- och privatkunder. Elkedjan finns på 190 platser med över 1 900 medarbetare över hela landet. Kedjekontoret med centrallager finns i småländska Anderstorp. 2024 bildades Elkedjan Invest där vi samlar och utvecklar de installationsbolag vi förvärvar.
Inom Svenska Elkedjan AB finns två starka varumärken Elkedjan och E2 Teknik. Läs mer om dem här. www.elkedjan.se www.e2teknik.se Ersättning
