2025-10-27
Bli vår nya Ekonomichef och ta steget ut i rymden - från Kiruna!
Institutet för Rymdfysik (IRF) söker dig som vill kombinera strategisk ekonomi med banbrytande forskning. Är du redo för en roll där dina ekonomiska insikter styr en unik myndighet på gränsen till rymden? Institutet för Rymdfysik i Kiruna är en världsledande aktör inom rymd- och atmosfärsforskning. Nu söker vi en Ekonomichef som vill bli en nyckelspelare i vår spännande och framåtblickande miljö.
Som Ekonomichef har du det övergripande ansvaret för att leda, samordna och utveckla hela ekonomifunktionen på IRF. Du kommer att arbeta i en dynamisk mix av strategiska och operativa uppgifter och vara en central länk mellan siffror och forskningsverksamhet.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda och utveckla ekonomiarbetet.
• Budgetarbete, prognoser och uppföljning som direkt stöder forskningsverksamheten.
• Löpande bokföring och vissa avtalsfrågor.
• Rapportera direkt till generaldirektören och vara en aktiv medlem i ledningsgruppen.
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats med trivsam stämning, välutvecklad friskvård och gym på arbetsplatsen. Det vi är mest stolta över att kunna erbjuda dig är varierande och intressanta arbetsuppgifter, trevliga kollegor samt en kreativ och fri arbetsplats där alla får sitt eget ansvar. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer på vår arbetsplats vilket innebär att vi beaktar jämställdhetsaspekter i det dagliga arbetet och i alla beslutsfattande forum.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid huvudkontoret i Kiruna. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Är du redo att ta det ekonomiska rodret i Sveriges rymd huvudstad? Välkommen med din intresseanmälan!
Sista dag för intresseanmälan är 20 november 2025.
Kontaktpersoner är:
Cecilia Flemström, personalchef, 072 581 33 11, cecilia.flemstrom@irf.se
Kvalifikationer
• Vi söker dig som har lämplig akademisk utbildning. Du ska även ha erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete.
• God kunskap i ekonomisystemet Agresso (meriterande).
• Det är viktigt att kunna kommunicera i tal och skrift på svenska.
Som person är du självständig, flexibel, analytisk, strukturerad och har en pedagogisk förmåga att kunna omsätta siffror i ord på ett lättförståeligt sätt. Du tycker om att jobba verksamhetsnära och har en mycket god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Om företaget
Institutet för Rymdfysik IRF
Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymd¬organisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Ersättning
