Ekonomibiträde i Tibro

2025-11-03
Vi söker nu ett ekonomibiträde till vår skolenhet i Tibro. Publiceringsdatum 2025-11-03
I nyrenoverade lokaler ligger Olinsgymnasiet Tibro. Här erbjuder vi både högskole- och yrkesförberedande program samt vår unika idrottsprofil som präglas av Tibros starka föreningsliv.
Olinsgymnasiet är ett flexibelt och inspirerande komplement till de större skolorna. Våra skolors storlek ger oss rätt förutsättningar att se, och förstå varje elevs individuella behov. Hos oss får drömmar ta plats och vi lägger stort fokus på att våra elever ska ha möjlighet att kombinera studierna med sina intressen.
Olinsgymnasiet har sedan 2016 erbjudit både högskole- och yrkesförberedande utbildningar i toppklass. Det som började som en skola i Skara har nu växt till att bli fem skolor på lika många orter. Idag finns vi i Götene, Mariestad, Skara, Sparresäter och Tibro.
Vill du vara med och göra gymnasietiden till en glädjefylld och lärorik tid för våra elever? Då tycker vi att du ska ta chansen att vara med på vår spännande resa där vi tillsammans formar framtiden för Olinsgymnasiet. Vi kommer alltid att vara den lilla skolan - att vara liten är en stor egenskap. Hos oss blir du en nyckelperson som spelar en viktig roll i ett lag som gör skillnad varje dag.
Tjänsten
Den aktuella tjänsten innebär att du kommer att arbeta i ett nära samarbete med vår köksmästare. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter som förekommer i storkök, så som matlagning, planering, beredning, diskning, servering samt visst städ.
Vi serverar lunch för hela skolan, samt frukost och middag till våra idrottsprofiler. Vi har även ett café som vi stöttar med t.ex bakning och smörgåsar.
Det ställs krav på att du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift. Samarbete mellan köken är mycket viktigt för verksamheten då vi förbereder och levererar mat till ett annat kök.
Tjänsten är en visstidsanställning på 50%, med möjlighet till förlängning, Tillträde enligt överenskommelse.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har restaurangutbildning på gymnasienivå. Om du har erfarenhet av arbete inom storkök och restaurang så ser vi det som meriterande. Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av att laga specialkost samt kunskap om egenkontroll.
Som medarbetare är du engagerad, tar ansvar i det kollegiala arbetet och vill utvecklas i din roll som ekonomibiträde och bidra till skolans fortsatta utveckling. Du har även ett gott ordningssinne, en positiv attityd, är stresstålig och kan prestera under stress.Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kökschef Klas Hedrönn på 076-034 02 83 eller klas.hedronn@olinsgymnasiet.se
.
Inför en eventuell anställning behöver du kunna uppvisa ett registerutdrag. Du beställer utdraget från polisens webbplats. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid kan förekomma.
Du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem Onecruiter.
Urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte för länge med att söka. En anställning kan ske före annonsens sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är 2025-11-17.
