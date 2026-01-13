Ekonomiassistent Uddevalla

Synskadades Riksförbund Srf Bohuslän / Ekonomiassistentjobb / Uddevalla
2026-01-13


Visa alla ekonomiassistentjobb i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Synskadades Riksförbund Srf Bohuslän i Uddevalla

Vi söker en kanslist med hjärta för ordning och människor!

Synskadades Riksförbund Bohuslän med säte i Uddevalla söker dig som vill jobba 50- 75 % med varierande kansliuppgifter - bokföring, medlemskontakt och stöd till vår styrelse.

Du trivs när det är ordning och reda, gillar att hjälpa andra och har lätt för att prata med folk. Bokföringsvana är viktigt, och har du körkort och egen bil.

Hos oss får du ett meningsfullt arbete i en varm och engagerad förening, där vi tillsammans gör skillnad för synskadade i vardagen.
Vi välkomnar även sökande med funktionsnedsättning - hos oss är mångfald en styrka och tillgänglighet en självklarhet.

Notera att på kansliet finns det ledarhundar och att dessa får vistas på kansliet och i vår verksamhet.

För frågor ring
Rolf Rodin 0723 269 260

Ersättning
Tjänsten Inleds med 6 månaders provanställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: rolf.rodin@srf.nu

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Synskadades Riksförbund Srf Bohuslän
Kapellevägen 1 A (visa karta)
451 44  UDDEVALLA

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Rolf Rodin
rolf.rodin@srf.nu
0723 269 260

Jobbnummer
9681857

Prenumerera på jobb från Synskadades Riksförbund Srf Bohuslän

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Synskadades Riksförbund Srf Bohuslän: