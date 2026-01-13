Ekonomiassistent Uddevalla
2026-01-13
Vi söker en kanslist med hjärta för ordning och människor!
Synskadades Riksförbund Bohuslän med säte i Uddevalla söker dig som vill jobba 50- 75 % med varierande kansliuppgifter - bokföring, medlemskontakt och stöd till vår styrelse.
Du trivs när det är ordning och reda, gillar att hjälpa andra och har lätt för att prata med folk. Bokföringsvana är viktigt, och har du körkort och egen bil.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete i en varm och engagerad förening, där vi tillsammans gör skillnad för synskadade i vardagen.
Vi välkomnar även sökande med funktionsnedsättning - hos oss är mångfald en styrka och tillgänglighet en självklarhet.
Notera att på kansliet finns det ledarhundar och att dessa får vistas på kansliet och i vår verksamhet.
För frågor ring
Rolf Rodin 0723 269 260 Ersättning
Tjänsten Inleds med 6 månaders provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: rolf.rodin@srf.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Synskadades Riksförbund Srf Bohuslän
Kapellevägen 1 A (visa karta
)
451 44 UDDEVALLA Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rolf Rodin rolf.rodin@srf.nu 0723 269 260 Jobbnummer
9681857