Ekonomiassistent till Stöd och Arbetsgivarfunktionen

2025-12-22
Dina arbetsuppgifter
Arbetsmarknadsavdelningen söker nu en ny kollega till vår sektion inom enheten Stöd och arbetsgivarfunktion. Tjänsten är ett föräldravikariat på cirka ett år.
I rollen arbetar du med den löpande ekonomiadministrationen och blir ett viktigt stöd i verksamhetens dagliga ekonomiarbete. Du följer fakturaflödet genom hela processen - från att granska leverantörs- och kundfakturor och säkerställa korrekt kontering, till att själv skapa kundfakturor och arbeta i kundreskontran.
Du hanterar även beställningar och arbetar i våra e-handelssystem. Arbetet omfattar dessutom att ta fram och kontrollera ekonomiska underlag, genomföra avstämningar och bidra med enklare analyser. Genom ditt kontinuerliga stöd i ekonomifrågor skapar du struktur och kvalitet i våra processer och säkerställer att verksamheten får rätt förutsättningar i sitt ekonomiarbete
Vi erbjuder en varierande och utvecklande tjänst med självständiga arbetsuppgifter och möjligheter till samarbete i team. Du får även bidra till förbättring och utveckling av våra arbetssätt, allt i ett positivt, tillitsfullt och stödjande arbetsklimat.
Du blir en del av en sektion vars uppdrag omfattar ESF-ekonomi, ESF-administration, samt ekonomistöd för Arbetsmarknadsavdelningen. I sektionen är vi sex medarbetare och en chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning och som har arbetslivserfarenhet av minst 5 års administrativt och ekonomirelaterat arbete. Rollen förutsätter att du har vana av att arbeta i ekonomisystem och erfarenhet av ekonomiadministration, till exempel fakturahantering, kontering, inköp eller andra administrativa arbetsuppgifter.
Vidare ser vi att du har goda kunskaper i Excel och att du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Har du erfarenhet av relevant arbete i offentlig verksamhet och/eller ekonomisystemet Raindance är det starkt meriterande.
Som person är du kommunikativ och trivs både med att arbeta självständigt och i samarbete med andra. Du arbetar metodiskt och strukturerat och har lätt för att sätta dig in i rutiner och processer. Vi tror också att du är nyfiken, bidrar med idéer och har ett analytiskt förhållningssätt.
För att trivas i rollen behöver du även vara serviceinriktad och trygg i att ta ansvar och driva dina arbetsuppgifter framåt.
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknadsavdelningen är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Vi medverkar till att stärka arbetssökande malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande. Arbetsmarknadsavdelningen består av sex olika enheter som i nära samarbete erbjuder olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel kommunala arbetsmarknadsanställningar, arbetsträning, utbildning och praktik.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Enheten för stöd och arbetsgivarfunktion ESA strävar kontinuerligt, tillsammans med övriga enheter och verksamheter inom Arbetsmarknadsavdelningen att utveckla sin verksamhet i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige och arbetsmarknads- och socialnämnden. Supported employement andan är något som enheten kommer att börja sträva efter.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 12 månader
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Mars eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vänligen var noga med att kryssa i vilken eller vilka tjänster du är intresserad av.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
