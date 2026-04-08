Ekonomiassistent till spännande mobilaktör!
2026-04-08
Ta chansen och få erfarenhet av att arbeta som ekonomiassistent i en spännande och utvecklande roll hos en ledande aktör inom telekom. I rollen får du tillsammans med dina kompetenta kollegor sätta dig in i det ekonomiska flödet, där du ges möjligheten att både bredda och vässa dina praktiska kunskaper inom ekonomi och administration. Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Vår kund är en ledande aktör inom mobilnät och kommunikation i Skandinavien, grundad i början av 2000-talet med fokus på att utveckla framtidens mobilinfrastruktur. Företaget är i ständig utveckling och arbetar aktivt med innovativa, pålitliga och användarvänliga uppkopplingslösningar som formar det digitala samhället. Idag driver de mobilnät i både Sverige och Danmark och satsar kontinuerligt på teknisk utveckling och framtidens digitala lösningar.
Rollen som Ekonomiassistent innefattar att stötta upp i det löpande ekonomiarbete där du kommer att få hantera manuella flöden av fakturor. Du kommer arbeta tillsammans i ett team om tre personer och ansvara för det löpande arbete med leverantörsfakturaflödet, från att fakturorna ankommer till att betalning sker. Du kommer tillhöra Account Payables som är en serviceavdelning och en del av ett stort Finance-team, vilket gör att det krävs en god samarbets- och kommunikationsförmåga med såväl interna som externa intressenter. Du förväntas arbeta strukturerat och systematiskt och tillsammans med teamet kunna prioritera och fokusera på rätt uppgift i rätt tid i linje för att nå uppsatta mål och deadlines.
Arbetet kommer att utföras på plats hos vår kund, på deras moderna kontor bara några minuter från Globen.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Academic Work med start i maj. Perioden avser från maj till slutet av oktober. Onboarding kan påbörjas i maj och viktigt att du har möjlighet att arbeta heltid från juni till och med slutet på oktober.
Du erbjuds
Introduktion, utveckling och ständigt lärande
Stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden
Ha en roll där du får utnyttja hela din kunskapspalett och i ryggen har du en trygg arbetsgivare och ett stöttande team
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Säkerhetsställa att följande arbetsuppgifter utförs i enlighet med interna och externa krav, rutiner och policys:
Löpande arbete med leverantörsfakturaflödet såsom: inskanning av fakturor, ankomstregistrering i Oracle ERP, kontering, matchning mot inköpsorder, periodisering, släppa fakturor för betalning och validering
Betalningar - förbereda för och skapa betalningar
Bistå organisationen vid förfrågningar - Mailinbox-hantering
Krav- och påminnelsehantering - uppföljning och utredning av förfallna fakturor
Assistera i månads- och årsbokslut med bokslutsaktiviteter avseende leverantörsskulder
Enklare kontoavstämningar
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Har ett intresse av ekonomi
Har en god dator- och systemvana, främst inom excel
Du kan kommunicera obehindrat på engelska och svenska, då kommunikation sker på båda språken
Det är meriterande om du har
Tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi, gärna ekonomiassistent
För att lyckas i denna roll ser vi att du är en driven, lojal och skötsam person. Att du är snabblärd och har lätt att ta till dig ny information, samt är prestigelös, noggrann och strukturerad. Vidare är du flexibel och anpassningsbar med förmåga att omprioritera uppgifter vid behov.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
