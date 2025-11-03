Ekonomiassistent till kontoret i Docksta!
2025-11-03
Vi söker en ekonomiassistent till vårt kontor i Docksta, för ett föräldravikariat på cirka ett år, då en av våra kollegor väntar tillökning.
OM DIG:
Vi tror att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och känner dig trygg med att arbeta i olika ekonomisystem. Du gillar struktur, noggrannhet och att bidra till att saker flyter på. Framför allt söker vi dig som trivs i en familjär miljö där vi värdesätter samarbete, engagemang och en positiv attityd.
MER OM TJÄNSTEN:
Tjänsten är ett vikariat på heltid, med placering på vårt ekonomi- och lönekontor i Docksta. Du kommer att vara en del av ett team med ekonomer och löneadministratörer som arbetar tätt tillsammans. Din närmsta chef kommer att vara företagets administrativa chef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leverantörs- och kundreskontra (kontering, fakturering, in-och utbetalningar m.m)
• Avstämningar
• Telefonservice
• Hantering av in- och utkommande post
• Diverse kontorsgöromål
• Övrigt enligt ök
MER OM FÖRETAGET
Byberg & Nordin Busstrafik AB är ett snart 100-årigt familjeföretag i tredje generationen, med Nordingrå i Höga Kusten som bas. Företaget omsätter idag drygt 550 mkr, har ca 600 medarbetare och 300 fordon. Vi vill ständigt utvecklas och går före: exempelvis var vi i Härnösands kommun först i landet med helt fossilfri kollektivtrafik redan för 10 år sedan!
