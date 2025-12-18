Ekonomiassistent på deltid till Landskrona
Har du arbetat som ekonomiassistent och vill arbeta på deltid? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en ekonomiassistent på 50% till vår kund i Landskrona för ett uppdrag som beräknas starta den 2 mars 2026 och pågå i två år framåt. Observera att du första veckan behöver kunna arbeta heltid 40/h för att sedan arbeta 20/h per vecka. Arbetet sker vid kundens kontor i LandskronaPubliceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Avstämning av balanskonton och löpande bokföring
Upprättande av koncerninterna fakturor
Bokföring av koncerninterna transaktioner
Redovisning av AGI, moms och uttagsskatt
De ovannämnda arbetsuppgifterna ska utföras månadsvis, främst under den första och andra veckan i månaden. Undantaget är redovisning av moms och uttagsskatt, som sker kvartalsvis under den första och andra veckan i respektive kvartal. Det kan även förekomma andra arbetsuppgifter såsom kvartalsvis avstämning av taxebundna kostnader (värme, el och vatten), diarieföring av handlingar till personalakter och avtalsadministration. Kvalifikationer
Erfarenhet av de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten som ekonomiassistent inom områden såsom ekonomi, redovisning och administration
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tillgänglig för arbete på plats i kundens lokaler under merparten av uppdragstiden enligt överenskommelse
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 15/1 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se +46721693000 Jobbnummer
9653956