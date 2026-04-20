Ekonomiassistent på deltid till Kvdbil
Är du ekonomistudent och söker ett meriterande deltidsjobb? Vill du utvecklas inom ekonomi och samla värdefull arbetslivserfarenhet? Då har vi tjänsten för dig!
Just nu söker vi en ekonomiassistent på deltid till Kvdbil i Göteborg! Kvdbil är Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar. Årligen säljer de runt 26 000 bilar. När de går till jobbet varje dag gör de det med strävan att bidra till en schysstare bilbransch - med ärlighet och transparens. De drivs av att ge god service och hitta lösningar som underlättar kundernas bilaffärer. Och kul på jobbet - det har de gott om!
Som ekonomiassistent arbetar du med både kund- och leverantörsreskontra och blir en del av ekonomiavdelningen som idag består av åtta personer. Du kommer arbeta med inkommande leverantörsfakturor där du säkerställer att all information är korrekt och följer ärendena genom kontering och attest. Rollen innefattar även hantering av betalningspåminnelser, post och digitala brevlådor. Vidare arbetar du med manuella betalningar, uppföljning och avstämningar samt hantering av reklamationsärenden. Du erbjuds en varierad roll där du får möjlighet att utvecklas brett inom ekonomi och successivt ta dig an mer avancerade uppgifter!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Studerar ekonomi eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och relevant arbetslivserfarenhet
Kan arbeta 2-3 dagar per vecka och heltid v. 28-32
Har god datorvana
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar som konsult hos Kvdbil med placering i Göteborg. Tjänsten planerar att starta omgående och du förväntas kunna arbeta 2-3 dagar per vecka. Under vecka 28-32 förväntas du kunna arbeta heltid.
Vi söker en driven person som trivs i samarbete med andra och vill bidra till en öppen och positiv teamkänsla. Du är nyfiken och ser det som en självklar del av ditt arbete att vilja förstå, utvecklas och lära dig nytt. Som person är du prestigelös, strukturerad och noggrann, med ett öga för detaljer.
Passar detta in på dig? Sök redan idag - urval och intervjuer sker löpande!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Kämpegatan 3 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Johansson goteborg.professional@studentconsulting.com
