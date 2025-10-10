Ekonomiassistent med fokus på projektadministration
2025-10-10
Vår kund söker en noggrann och engagerad ekonomiassistent för att stärka sitt team i en dynamisk miljö. Du kommer att spela en central roll i deras ekonomifunktion, med särskilt fokus på projektadministration. Vi jobbar med löpande urval så ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Detta är en roll på 80% hos vår kund som består av ett kreativt team av landskapsarkitekter, planarkitekter och strateger som brinner för hållbar stadsutveckling. Tillsammans formar de parker, torg och livsmiljöer där människor vill mötas, bo och leva. I denna roll kommer du arbeta nära samt rapportera till CFO.
Du att vara en nyckelspelare i den dagliga ekonomihanteringen, med fokus på projektrelaterade uppgifter. Du kommer att arbeta brett med varierande ekonomiska processer, från löpande bokföring till att stödja månadsbokslut, och bidra till att säkerställa finansiell noggrannhet och effektivitet.
Detta är ett konsultuppdrag med start på 6 månader, för rätt person finns det goda chanser till förlängning och överrekrytering.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär huvudsakligen att hantera projektadministration och att vara behjälplig med löpande bokföring samt förberedelser inför månadsbokslut och budgetarbete. Du kommer att säkerställa att de finansiella processerna flyter smidigt och korrekt.
• Projektadministration
• Löpande bokföring
• Fakturering kund- och leverantörsreskontra
• Söttning i månadsbokslut och budgetarbete
VI SÖKER DIG SOM
• Har god förståelse för bokföring, kund- och leverantörsreskontra
• Avancerad kunskap i Excel
• God kunskap i ekonomisystem, främst Visma
• Flytande i svenska, i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av projektekonomi
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann och strukturerad. Som person är du kommunikativ, serviceinriktad och arbetar med god samarbetsförmåga. Vidare är du ödmjuk och prestigelös och kan stötta med fler arbetsuppgifter på kontoret.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
