Ekonomiassistent för konsultuppdrag under sommaren
2026-03-02
Ekonomiassistent - konsultuppdrag i Skövde
Vill du arbeta som konsult i sommar och stötta ett fastighetsbolag inom ekonomi? Nu söker vi en ekonomiassistent för ett uppdrag under cirka två månader.
Om uppdraget
Vår kund är ett fastighetsbolag i Skövde som under sommaren behöver förstärkning inom sin ekonomifunktion. Uppdraget är en semestervikariatslösning och omfattar cirka två månader, med möjlighet till del- eller heltid enligt överenskommelse. Start sker i slutet av juni eller början av juli.
Uppdraget kan delvis utföras på distans, men det är en fördel om du har möjlighet att arbeta på plats i Skövde, helt eller delvis.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande hantering av kundreskontra.
Leverantörsreskontra.
In- och utbetalningar via bank.
Posthantering.
Övriga administrativa uppgifter inom ekonomi.Profil
Vi söker dig som har något eller några års erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller liknande roll. Du är trygg i det löpande ekonomiarbetet och har erfarenhet av reskontrahantering. Erfarenhet av Vitec Hyra och/eller IM är meriterande.
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta självständigt och bidra till en välfungerande ekonomiprocess.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Annie Knipplén på annie.knipplen@fasticon.se
.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.fasticon.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
