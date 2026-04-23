Ekonomiassistent deltid
2026-04-23
Plats: Särö, Kungsbacka
Omfattning: Deltid ca 30-60 %
Arbetstid: Flexibel
Start: OmgåendePubliceringsdatum2026-04-23Om företaget
På Amabilia Medical bidrar vi till att skydda människor i deras vardag och arbete. Som certifierad producent och distributör av personlig skyddsutrustning (PPE) kombinerar vi ansvar med kvalitet. Tjänsten är placerad inom vår bolagsgrupp om fyra bolag, inklusive Amabilia Medical AB och Scandinavian Design Group West AB, där vår kärnverksamhet är att tillhandahålla pålitliga engångs- och hygienprodukter som skapar trygghet i både vardag och yrkesliv. Vi är i en tillväxtfas och söker förstärkning till vår ekonomifunktion.
Om rollen
I rollen som ekonomiassistent arbetar du med företagets löpande ekonomiadministration och stöttar verksamheten i det dagliga arbetet. Rollen passar dig som vill arbeta deltid och trivs med att vara en del av ett mindre team med högt tempo. Viss flexibilitet kring upplägg och omfattning kan diskuteras för rätt kandidat.
Då vårt kontor ligger något avsides och kollektivtrafiken normalt innebär flera byten är det en fördel om du har tillgång till bil, alternativt bor i närheten. Kontrollera gärna din resväg före du skickar in din ansökan.Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring
Leverantörs- och kundreskontra
Hantering av påminnelser och kundkontakt kring fakturor
Avstämningar
Sammanställning av enklare rapporter
Övrig ekonomi- och kontorsadministrationKvalifikationer
Utbildning inom ekonomi/redovisning
Erfarenhet av löpande bokföring och ekonomiadministration
God systemvana
God vana av Excel
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 Business CentralDina personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar noggrant och strukturerat, kan arbeta självständigt och har god förståelse för ekonomiska flöden. Du tar ansvar för dina uppgifter, är flexibel i ditt arbetssätt och trivs i en mindre organisation där både etablerade rutiner och utveckling förekommer parallellt.
Vi erbjuder
Hos oss får du en flexibel timanställning i en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar. Du får möjlighet att bidra i det löpande arbetet och delta i utvecklingen av företagets ekonomiska processer. Du blir en del av ett litet team där samarbete och ansvar värderas högt, och där din insats är viktig för helheten.Så ansöker du
Skicka CV och kort personligt brev till job@sdgab.com
. Märk ditt mejl med rollens titel.
Urval sker löpande och tillsättning sker snarast möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: job@sdgab.com
Arbetsgivare Amabilia Medical AB
(org.nr 559274-2067), https://www.amabiliamedical.com
