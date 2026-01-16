Ekonomiassistent AR

Konsultuppdrag - Ekonomiassistent inom kundreskontra
Vi söker nu en erfaren ekonomiassistent inom kundreskontra för ett konsultuppdrag på 6 månader i Uppsala med start omgående.
I rollen arbetar du främst med kundreskontra, med fokus på kundinbetalningar och löpande avstämningar.
Vi söker dig som

Har gedigen erfarenhet av kundreskontra

Är van att arbeta strukturerat och självständigt

Har mycket goda kunskaper i Excel

Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska

Meriterande

Erfarenhet av ROT/RUT eller rapporteringsverktyg

Kunskaper i tyska

Välkommen med din ansökan - urval sker löpande.
Frågor besvaras på: maja.klint@newr.se

Sista dag att ansöka är 2026-07-15
