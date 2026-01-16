Ekonomiassistent AR
Newr AB / Ekonomiassistentjobb / Uppsala Visa alla ekonomiassistentjobb i Uppsala
2026-01-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Newr AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Sollentuna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Konsultuppdrag - Ekonomiassistent inom kundreskontra
Vi söker nu en erfaren ekonomiassistent inom kundreskontra för ett konsultuppdrag på 6 månader i Uppsala med start omgående.
I rollen arbetar du främst med kundreskontra, med fokus på kundinbetalningar och löpande avstämningar.
Vi söker dig som
Har gedigen erfarenhet av kundreskontra
Är van att arbeta strukturerat och självständigt
Har mycket goda kunskaper i Excel
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av ROT/RUT eller rapporteringsverktyg
Kunskaper i tyska
Välkommen med din ansökan - urval sker löpande.
Frågor besvaras på: maja.klint@newr.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7066890-1794537". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Newr AB
(org.nr 559230-2615), https://career.newr.se
Centralstationen E2 (visa karta
)
753 40 UPPSALA Arbetsplats
Newr Jobbnummer
9689891