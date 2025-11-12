Ekonomiassistent/Administratör (deltid)

Safely AB / Ekonomiassistentjobb / Solna
2025-11-12


Safely AB - Försäkringsbolag med fokus på trygghet och enkelhet
Vi på Safely AB växer och söker nu en noggrann och engagerad ekonomiassistent/administratör på deltid. Vi erbjuder försäkringslösningar med fokus på kundens trygghet och vill nu förstärka vårt team med någon som kan stötta både ekonomifunktionen och den administrativa verksamheten.

Arbetsuppgifter
Löpande bokföring och enklare avstämningar
Hantering av löner
Fakturering och betalningsuppföljning
Administrativt stöd till ledningen
Hantering av kund- och leverantörsregister
Övriga administrativa uppgifter vid behov


Publiceringsdatum
2025-11-12

Kvalifikationer
Erfarenhet av lönehantering och enklare bokföring
Goda kunskaper i Fortnox (krav)
Strukturerad, noggrann och självgående
God kommunikationsförmåga på svenska


Omfattning och arbetssätt
Deltid, 20 timmar per vecka
Möjlighet till distansarbete


Vi erbjuder
En familjär arbetsmiljö i ett växande företag
Flexibla arbetstider
Möjlighet att påverka rutiner och utveckla rollen

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Safely AB (org.nr 559310-0331), https://www.safely.se/

Arbetsplats
Safely

Kontakt
Ivana
ivana@safely.se

Jobbnummer
9602241

