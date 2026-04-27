2026-04-27


Ekonomiassistent - IM Vision AB, Jönköping

IM Vision AB utvecklar och installerar ledande lösningar inom digital signage med fokus på LED-skärmar. Vi är ett etablerat företag med fokus på tillväxt, och vi behöver nu stärka vår organisation med en ekonomiassistent som vill växa med oss.

Om rollen

Som ekonomiassistent hos oss har du en central och självständig roll i företagets löpande ekonomiarbete. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att hålla ekonomifunktionen välordnad i ett företag som rör sig framåt. Du ansvarar för att förbereda och genomföra redovisning, inklusive månads-, kvartals- och årsbokslut, samt hanterar skatte-, moms- och arbetsgivardeklarationer. I rollen ingår även löneadministration för cirka 15 anställda. Vi ser att du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning.

Dina arbetsuppgifter inkluderar:

Hantering och kontering av leverantörsfakturor samt leverantörsreskontra

Arbete med inbetalningar, påminnelser och krav

Månatliga balansavstämningar

Betalningar via bankfiler, inklusive utländska betalningar

Övriga administrativa uppgifter kopplade till ekonomifunktionen

Lön för ca 15-20 personer

Hantering av PLEO

Vi söker dig som

har god förståelse för det ekonomiska flödet och grundläggande redovisningsprinciper, och som trivs med att ta ägarskap över sin del av verksamheten. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift.

Du är en person som är van att arbeta strukturerat och självständigt, som håller ordning även när tempot är högt, och som förstår att noggrannhet inte är valfritt i en ekonomifunktion. Du trivs i en miljö där det händer saker och där din insats märks.

Erfarenhet av Fortnox samt god systemvana är meriterande.

Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid (100 %) och är baserad på vårt huvudkontor i Jönköping.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: josefine@imvision.se

IM Vision Group AB (org.nr 556924-1200)
Herkulesvägen 56 (visa karta)
553 02  JÖNKÖPING

Improd AB

