2026-04-27
Ekonomiassistent - IM Vision AB, Jönköping
IM Vision AB utvecklar och installerar ledande lösningar inom digital signage med fokus på LED-skärmar. Vi är ett etablerat företag med fokus på tillväxt, och vi behöver nu stärka vår organisation med en ekonomiassistent som vill växa med oss.
Om rollen
Som ekonomiassistent hos oss har du en central och självständig roll i företagets löpande ekonomiarbete. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att hålla ekonomifunktionen välordnad i ett företag som rör sig framåt. Du ansvarar för att förbereda och genomföra redovisning, inklusive månads-, kvartals- och årsbokslut, samt hanterar skatte-, moms- och arbetsgivardeklarationer. I rollen ingår även löneadministration för cirka 15 anställda. Vi ser att du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering och kontering av leverantörsfakturor samt leverantörsreskontra
Arbete med inbetalningar, påminnelser och krav
Månatliga balansavstämningar
Betalningar via bankfiler, inklusive utländska betalningar
Övriga administrativa uppgifter kopplade till ekonomifunktionen
Lön för ca 15-20 personer
Hantering av PLEO
Vi söker dig som
har god förståelse för det ekonomiska flödet och grundläggande redovisningsprinciper, och som trivs med att ta ägarskap över sin del av verksamheten. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Du är en person som är van att arbeta strukturerat och självständigt, som håller ordning även när tempot är högt, och som förstår att noggrannhet inte är valfritt i en ekonomifunktion. Du trivs i en miljö där det händer saker och där din insats märks.
Erfarenhet av Fortnox samt god systemvana är meriterande.
Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid (100 %) och är baserad på vårt huvudkontor i Jönköping.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: josefine@imvision.se Arbetsgivarens referens
