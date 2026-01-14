Ekonomiassistent
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Helsingborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Helsingborg
2026-01-14
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Helsingborg
, Bjuv
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Engagerad ekonomiassistent till kund i HelsingborgPubliceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Vi söker en engagerad och noggrann ekonomiassistent för ett konsultuppdrag på cirka 3-6 månader med placering i Helsingborg. Uppdraget passar dig som trivs i en dynamisk miljö och har erfarenhet av att hantera stora flöden inom ekonomi.
Ansvarsområden
Löpande redovisning
In- & utbetalningar
Hantering av stora volymer inom kund- och leverantörsreskontra
Bankavstämningar
Stöd i bokföring och andra administrativa uppgifterDina personliga egenskaper
Vi tror att du som söker har minst 2års erfarenhet som ekonomiassistent eller liknande roll
Är van vid att arbeta med stora flöden och har god förståelse för ekonomiprocesser
Har arbetat med bankavstämningar
Är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har god systemvana och lätt för att sätta dig in i nya rutinerSå ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Sandra Bruveris och Hanna Lindgren på sandra.bruveris@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-01-30
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/12/SJR-konsult-annons-10.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1792". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9684309