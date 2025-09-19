Ekonomiassistent
2025-09-19
The Health Clinic Stockholm är en privat specialistklinik som erbjuder avancerad vård och diagnostik för individer, familjer och företagskunder. Vi växer snabbt och söker nu en strukturerad och engagerad ekonomiassistent som vill vara en del av vårt team.
Om rollen
Som ekonomiassistent hos oss får du en bred roll där du ansvarar för den löpande ekonomiadministrationen. Du blir en viktig del i att säkerställa ordning och reda i klinikens ekonomi och stöttar både ekonomifunktionen och verksamheten i stort.Dina arbetsuppgifter
Hantera leverantörsfakturor (registrering, kontering, attest och betalningar).
Skapa och skicka kundfakturor till patienter, försäkringsbolag, mäklare och företagskunder.
Avstämma inbetalningar och följa upp obetalda fakturor.
Löpande bokföring och enklare journalföringar.
Bank- och kassarutiner, inklusive dagsavstämningar.
Hantera kvitton, personalutlägg och reseräkningar.
Stötta vid löneunderlag (tidrapporter, frånvaro, ersättningar).
Assistera vid månadsbokslut och revision genom att ta fram underlag.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning två år eller längre
1-2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, det är en merit om du har jobbat inom service branschen
Goda kunskaper i Excel/Google Sheets och erfarenhet av ekonomisystem
Språk: engelska (krav), svenska (krav), persiska (merit for kommunikation med våra persisktalande patienter)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du är en lagspelare som trivs med att ha många kontaktytor och bidrar med positiv energi till teamet.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid (100 %)
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Fast månads- vecko- eller timlön, 28 000-32 000 kr/månad enligt erfarenhet och kvalifikationerSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till lina@healthclinic.se
. Märk din ansökan med "Ekonomiassistent". Sista ansökningsdag är den 3 oktober. Kontaktuppgifter för detta jobb
Lina Yasin - lina@healthclinic.se
Likabehandling
Vi välkomnar sökande oavsett könsidentitet, etnicitet, religion, sexuell läggning eller ålder.
English:
About Us
The Health Clinic Stockholm is a private specialist clinic that offers advanced care and diagnostics for individuals, families, and corporate clients. We are growing rapidly and are now looking for a structured and committed economic assistant who wants to be part of our team.
About the Role
As an economic assistant with us, you will have a broad role where you are responsible for ongoing financial administration. You will be an important part of ensuring order and clarity in the clinic's finances, supporting both the finance function and the business as a whole.
Duties
Handle supplier invoices (registration, coding, approval, and payments).
Create and send customer invoices to patients, insurance companies, brokers, and corporate clients.
Reconcile incoming payments and follow up on unpaid invoices.
Perform ongoing bookkeeping and simple journal entries.
Manage bank and cash routines, including daily reconciliations.
Handle receipts, employee expenses, and travel expense reports.
Support payroll preparation (time reports, absences, reimbursements).
Assist with monthly closing and audits by preparing documentation.
Qualifications
Post-secondary education, two years or longer.
1-2 years of experience in similar tasks; experience in the service sector is a plus.
Good knowledge of Excel/Google Sheets and experience with financial systems.
Languages: English (required), Swedish (required), Persian (a plus for communication with our Persian-speaking patients).
Personal Qualities
We are looking for someone structured, thorough, and service-oriented. You are a team player who enjoys working with many points of contact and contributes positive energy to the team.
Terms of Employment
Scope: Full-time (100%)
Form of employment: Permanent
Start date: As agreed
Salary: Fixed monthly, weekly, or hourly salary; 28,000-32,000 SEK/month depending on experience and qualifications.
Application
Send your CV and a short personal letter to lina@healthclinic.se
. Mark your application with "Economic Assistant". The last application date is October 3rd.
Contact
Lina Yasin - lina@healthclinic.se
Equal Treatment
We welcome applicants regardless of gender identity, ethnicity, religion, sexual orientation, or age.
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: Lina@healthclinic.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Health Clinic Stockholm AB
(org.nr 559385-2618)
Kungstensgatan 2 (visa karta
)
114 25 STOCKHOLM Jobbnummer
9517179