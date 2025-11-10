Ekonomiansvarig till snabbväxande 3F Media Group
2025-11-10
Är du redo att axla ansvaret för ekonomin i en koncern med högt tempo, stark drivkraft och stora ambitioner? Vår kund söker en Ekonomiansvarig som är analytisk, har en entreprenörsanda och vill växa med ett medie- och e-handelsbolag inom jakt, fiske och friluftsliv. Här får du stort förtroende från dag ett och en nyckelroll i en spännande tillväxtresa!
Var? Stockholm City
När? När rätt kandidat är tillgänglig
Om bolaget3F Media Group är Sveriges största mediehus för jakt, fiske och friluftsliv. Med anrika varumärken som Jaktjournalen, Fiskejournalen, Jaktmarker & Fiskevatten, Allt om Flugfiske samt Jakt är Jakt (Nordens största jaktkanal på YouTube), når bolaget varje månad hundratusentals engagerade läsare, tittare och e-handelskunder.
Bolaget kombinerar redaktionell expertis med egna produktionsresurser och driver två separata e-handelsplattformar med eget lager, en för jakt och en för fiske. Utöver e-handel omfattar verksamheten även prenumerationstjänster, lösnummerförsäljning och digitala intäktsströmmar.
Kulturen kännetecknas av engagemang, högt tempo och stort eget ansvar. Här arbetar kreatörer, utvecklare, marknadsförare, affärsutvecklare och e-handelsexperter tätt tillsammans i en platt organisation. Trots tillväxten lever entreprenörsandan kvar där initiativ välkomnas och framgångar firas tillsammans, som ett vinnande lag. Ledarskapet bygger på frihet under ansvar, så här får du möjlighet att växa och ta ägarskap från första dagen.
Om rollen Som Ekonomiansvarig blir du en nyckelperson i 3F:s fortsatta tillväxt. Du blir VD:s högra hand i ekonomiska frågor och får en central roll i att både driva och utveckla bolagets ekonomi. Du arbetar självständigt och nära verksamheten, där din förmåga att förstå varför siffrorna ser ut som de gör är avgörande.
Du får ett brett ansvar för ekonomin i koncernen, som idag omfattar två bolag med olika affärsmodeller. Rollen är både operativ och analytisk, du hanterar det dagliga ekonomiarbetet men är också den som analyserar resultatet, identifierar mönster och omsätter insikter till förbättringar och affärsmässiga beslut. Du kommer även vara med och bygga upp rutiner, processer och stödsystem i en koncern som fortfarande befinner sig i ett tidigt skede.
Dina ansvarsområden omfattar bland annat:
Löpande bokföring samt kund- och leverantörsreskontra, fakturering och betalningsflöden
Månads- och årsbokslut samt rapportering och analys av resultat till VD
Ta hem lönehanteringen
Budgetering, prognoser och uppföljning av nyckeltal
Skattefrågor, deklarationer (moms, arbetsgivaravgifter, OSS)
Kontakt med bank, revisorer och myndigheter
Likviditetsplanering och kassaflödesanalys
Effektivisering och utveckling av rutiner och system
Stöd till organisationen i ekonomiska frågor
Det här är en operativ roll där du förväntas kunna ta helhetsgrepp om ekonomin från dag ett, samtidigt som du behöver ha förmågan att lyfta blicken och förbättra arbetssätt och rutiner. Det här är en roll för dig som vill mer än att bara bokföra siffror, du vill förstå dem. Du drivs av att se samband, utmana arbetssätt och bidra till att fatta välgrundade beslut som stärker både lönsamhet och tillväxt. För rätt person finns på sikt utrymme att växa in i mer strategiska delar när bolaget fortsätter expandera.
Vem är du?För att vara aktuell för rollen hos 3F Media Group, ser vi att du:
Har en relevant högskoleutbildning inom ekonomi och minst fem års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete.
Har mycket goda kunskaper i redovisning, bokslut och löner.
Tidigare arbetat i Microsoft Business Central och känner dig helt trygg i den ERP miljön. Du behöver även ha arbetat i Capego (Wolters Kluwer). Som person är det viktigt att du är tekniskt lagd och har lätt för att lära dig system.
Har mycket goda kunskaper i Excel.
Är strukturerad och analytisk, med förmåga att se både detaljer och helhet.
Vill ha ordning och reda, är noggrann och har stenkoll siffror.
Är självgående, initiativtagande och van vid att arbeta i ett högt tempo.
Har en lösningsorienterad och flexibel inställning.
Gillar att arbeta nära affären och samarbeta med andra funktioner.
Har du erfarenhet av e-handelsverksamhet sedan tidigare är det ett stort plus. Detsamma gäller om du har ett naturligt intresse för till exempel jakt, fiske eller friluftsliv!
Därför kommer du trivas på jobbet:
Ett bolag i stark tillväxt med stora möjligheter att påverka och utvecklas Stort mandat och nära samarbete med ledning och VD Entreprenöriell kultur och en tight, prestigelös arbetsmiljö Marknadsmässiga villkor, flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta hybrid.
Låter det intressant?
Din inställning och personlighet är avgörande för framgång. Känner du igen dig? Fantastiskt! Skicka in din ansökan - urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan annonsen löpt ut.
Kontakta Olle Olsson på olle@deltaconsulting.se
vid frågor.
Välkommen med din ansökan!
Mer om oss på Delta Consulting Vi på Delta Consulting hjälper våra kunder med rätt kompetens för långsiktig framgång och våra kandidater att ta nästa steg i karriären - oavsett om de är nyexaminerade, en specialist eller en erfaren ledare!
Vi förmedlar både permanenta och temporära uppdrag inom följande områden:
Ekonomi & Lön Bank, Finans & Försäkring Administration, Assistenter & Kundsupport Vår vision är 'att skapa lyckligare arbetsplatser' och vår Logga (Delta = ) representerar positiv förändring. Genom våra värderingsgrunder vill vi skapa positiv förändring i medarbetares vardag, som ska mynna ut i förhöjt välmående, högre produktivitet, ökat värdeskapande och mer framgångsrika organisationer hos våra kunder. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
